163 de șefi de judecătorii din România refuză legea salarizării a lui Ilie Bolojan: „consecințele sunt catastrofale”

„Președinții Judecătoriilor din România, solidarizându-ne cu pozițiile exprimate de Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii, atragem atenţia public asupra consecinţelor catastrofale ale proiectului de lege de salarizare, în condiţiile expuse public de ministrul interimar al muncii din guvernul demis al României:
- Textele proiectului vor provoca anomalii traduse în încadrări diferite ale persoanelor în funcţie de data promovării sau recrutării în funcţii publice, astfel încât se va ajunge la situaţii în care, ca efect al promovării în grade sau trepte de vechime, drepturile salariale să scadă.
- Nivelul coeficienților de ierarhizare propuși încalcă principiul constituţional al egalităţii între puteri, fără a ţine cont de rolul constituţional al puterii judecătoreşti.
- Singura preocupare a iniţiatorilor a vizat majorarea salariilor demnitarilor, deşi aceştia fac apel la moderaţie în cheltuirea banilor publici.
- Corelată cu noua lege a pensiilor care a determinat diferenţe semnificative între pensiile în plată şi noile pensii, noua lege de salarizare în forma actuală va provoca o nouă scădere a acestui drept, astfel încât în loc de 3 categorii de pensionari în magistratură vor fi patru, fiecare urmând a fi menţinută în plată, cu diferenţe de peste 100% între ele, în condiţii identice de grad şi vechime, ceea ce nu poate fi admis.
- Drepturile salariale restante sunt recunoscute tuturor categoriilor profesionale (profesori, medici, poliţişti funcţionari publici etc.) şi sumele datorate de statul român sunt consecinţa incapacităţii factorilor de decizie de a edicta norme clare şi lipsite de echivoc, dar şi iniţiativelor individuale greu de înţeles prin care s-au realizat excepţii preferenţiale unor anumite categorii profesionale, discriminând altele.
- Neplata unilaterală a acestor drepturi obţinute de cetăţeni potrivit legii a determinat acumularea unor sume care reprezintă expresia neasumării puterii executive, iar nu a exercitării de către cetăţeni a drepturilor lor recunoscute de lege şi de reglementările internaţionale.
Președinții Judecătoriilor din România resping strategia asumată făţiş la nivel politic de demonizare continuă a magistraților pentru a acoperi incapacitatea puterii executive de îmbunătățire a nivelului de trai al societăţii şi atrag atenţia public că nu mai sunt dispuşi să accepte atitudini iresponsabile şi umilitoare, fără fundament, din partea celorlalte puteri”, anunță șefii de judecătorii din România.
27.05.2026 – Preşedinţii Judecătoriilor din România:
- Judecătoria ADJUD – Președinte, judecător Mircea Mihăţă CUREA
- Judecătoria AIUD – Președinte, judecător Mircea-Radu BRIA
- Judecătoria ALBA IULIA – Președinte, judecător Andreea Valeria DAVID IANCU
- Judecătoria ALEŞD – Președinte, judecător Ramona-Maria STAN
- Judecătoria ARAD – Președinte, judecător Bianca Cătălina PLEŞ
- Judecătoria AVRIG – Președinte, judecător Cristina-Roxana MIHĂILESCU
- Judecătoria BACĂU – Președinte, judecător Carmen-Simona PANFIL
- Judecătoria BAIA DE ARAMĂ – Președinte, judecător Laurentiu-Dan HIRSOVOIU
- Judecătoria BAIA MARE – Președinte, judecător Andrei-Radu TRUFAN
- Judecătoria BALŞ – Președinte, judecător Cristian IGNAT
- Judecătoria BABADAG – Președinte, judecător Mihai IVĂNESCU
- Judecătoria BĂILEŞTI – Președinte, judecător Aurelia-Dorina DURAC
- Judecătoria BÂRLAD – Președinte, judecător Gabriela ENACHE
- Judecătoria BECLEAN – Președinte, judecător Gelu-Radu BLAGA
- Judecătoria BLAJ – Președinte, judecător Radu CIOBANU
- Judecătoria BICAZ – Președinte, judecător Ionela CHITIC
- Judecătoria BISTRIŢA – Președinte, judecător Cristina Ionela BULEA
- Judecătoria BOLINTIN VALE – Președinte, judecător Cristina-Mihaela DRĂGHICI-NEDELCU
- Judecătoria BOTOŞANI – Președinte, judecător Simona Raluca ROTARU
- Judecătoria BRAD – Președinte, judecător Monica ROGOVEANU
- Judecătoria BRĂILA – Președinte, judecător Florin-Cristinel JERCAN
- Judecătoria BRAŞOV – Președinte, judecător Lucian-Cristian GHIDARCEA
- Judecătoria BREZOI – Președinte, judecător Cristian-Vasile DASCALESCU
- Judecătoria BUFTEA – Vicepreședinte, judecător Andrei Alexandru NESTER
- Judecătoria BUHUŞI – Președinte, judecător Iulia Szabo-Bondalici
- Judecătoria BUZĂU – Președinte, judecător Liliana-Alina ALEXANDRU
- Judecătoria CALAFAT – Președinte, judecător Iulia COSMA
- Judecătoria CARACAL – Președinte, judecător Diana – Mihaela DIMIAN
- Judecătoria CĂLĂRAŞI – Președinte, judecător Mihail-Cătălin DANCIU
- Judecătoria CÂMPENI – Președinte, judecător Gheorghe-Cosmin BĂIEȘ
- Judecătoria CÂMPINA – Vicepreşedinte, judecător Diana NISTOR
- Judecătoria CÂMPULUNG – Vicepreședinte, judecător Alina BACIU
- Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC – Președinte, judecător Anca-Alice POP
- Judecătoria CARANSEBEŞ – Președinte, judecător Mihaela Silvia MORAR
- Judecătoria CAREI – Președinte, judecător Ruxandra NEGRU
- Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ – Președinte, judecător Raul COVACIU
- Judecătoria CLUJ-NAPOCA – Președinte, judecător Alina Bianca POPTILE
- Judecătoria CONSTANŢA – Președinte, judecător Adrian IONESCU
- Judecătoria CORABIA – Președinte, judecător Cristina VELESCU-DUMITRU
- Judecătoria CORNETU – Președinte, judecător Alexandra-Mihaela STANESCU
- Judecătoria COSTEŞTI – Președinte, judecător Mihaela Elena CUSNIRIUC
- Judecătoria CRAIOVA – Președinte, judecător Victoria Mihaela BEUL
- Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ – Președinte, judecător Ioana Elvira TEODORESCU
- Judecătoria DARABANI – Președinte, judecător Elena-Cătălina RADUCANU
- Judecătoria DEJ – Președinte, judecător Bogdan MIRON
- Judecătoria DETA – Președinte, judecător Ema Gina PATRASCU
- Judecătoria DEVA – Președinte, judecător Alina MURAR
- Judecătoria DRĂGĂŞANI – Președinte, judecător Adriana-Elena URSACHE
- Judecătoria DRAGOMIREŞTI-Președinte, judecător Cornelia Florina APĂTĂCHIOAE LEONTE
- Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN – Președinte, judecător Cătălin MARINESCU
- Judecătoria FĂGĂRAŞ – Președinte, judecător Laura-Mihaela BURCOVEANU
- Judecătoria FĂGET – Președinte, judecător Petru IONAS
- Judecătoria FĂLTICENI – Președinte, judecător Corina-Oana MELINTE
- Judecătoria FĂUREI – Președinte, judecător Vlad STĂNCESCU
- Judecătoria FETEŞTI – Președinte, judecător Marina-Daniela ALEXE
- Judecătoria FILIAŞI – Președinte, judecător Elena Suzana MUTU
- Judecătoria FOCŞANI – Președinte, judecător Mariana NECULA
- Judecătoria GĂEŞTI – Președinte, judecător Gabriela-Cristina PAVEL
- Judecătoria GALAŢI – Președinte, judecător Maria – Laura LĂCĂTUŞ
- Judecătoria GHEORGHENI – Președinte, judecător Iuliana ŞERBU
- Judecătoria GHERLA – Președinte, judecător Andreea MIHALACHE
- Judecătoria GIURGIU – Președinte, judecător Raluca Elena ALEXANDRU
- Judecătoria HAŢEG – Președinte, judecător Lavinia BORCA
- Judecătoria HÂRLĂU – Președinte, judecător Daniel CHIRIAC
- Judecătoria HÂRŞOVA – Președinte, judecător Alina-Isabela STĂNESCU
- Judecătoria HOREZU – Președinte, judecător Vlad PARASCHIV
- Judecătoria HUEDIN – Președinte, judecător Adina Roxana URSU
- Judecătoria HUNEDOARA – Președinte, judecător Laurenţiu FAIFER
- Judecătoria HUŞI – Președinte, judecător Gabriela BUSUIOC
- Judecătoria IAŞI – Președinte, judecător Veronica-Corina VARVARA
- Judecătoria INEU – Președinte, judecător Ramona Alina GEORGIU
- Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI – Președinte, judecător Daniel VERIVEȘ
- Judecătoria LIEŞTI – Președinte, judecător Andreea-Livia TROANȚĂ-REBELEȘTURCULEANU
- Judecătoria LIPOVA – Președinte, judecător Alexandra KOMUVES
- Judecătoria LUDUŞ – Președinte, judecător Gabriela MOMEU
- Judecătoria LUGOJ – Președinte, judecător Raul Emanuel MORARIU
- Judecătoria MĂCIN – Președinte, judecător Mihai-Remus NICOARĂ
- Judecătoria MANGALIA – Președinte, judecător Carmen Claudia BEREVOESCU
- Judecătoria MARGHITA – Președinte, judecător Daniela GALE
- Judecătoria MEDGIDIA – Președinte, judecător Alexandra ANDREEA DAN
- Judecătoria MIERCUREA CIUC – Președinte, judecător Clara Stela MUNTEAN
- Judecătoria MIZIL – Președinte, judecător Camelia-Elena BADEA
- Judecătoria MOINEŞTI – Președinte, judecător Magdalena Luis ALEXANDRU
- Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ – Președinte, judecător Vasile-Cristian GREGA
- Judecătoria MORENI – Președinte, judecător Maria-Mirabela LAPADAT
- Judecătoria MOTRU – Președinte, judecător Mariana Nela DOBREANU
- Judecătoria NĂSĂUD – Președinte, judecător Mihai FILIPOAIA
- Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ – Președinte, judecător Anca Maria COSTIN
- Judecătoria NOVACI – Președinte, judecător Elena-Larisa BUCUR
- Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC – Președinte, judecător Sergiu-Marian POSTICA
- Judecătoria OLTENIŢA – Președinte, judecător Ionel ALEXANDRU
- Judecătoria ONEŞTI – Președinte, judecător Maria-Cristina MOGHIOR
- Judecătoria ORADEA – Președinte, judecător Alexandru Robert BOGDANDI
- Judecătoria ORĂŞTIE – Președinte, judecător Mirona-Maria VARMAGA
- Judecătoria ORAVIŢA – Președinte, judecător Lucian STĂNESCU
- Judecătoria ORŞOVA – Președinte, judecător Alina-Mihaela Ispas Vlădoiu
- Judecătoria PANCIU – Președinte, judecător Costel TAFTĂ
- Judecătoria PAŞCANI – Președinte, judecător Alexandrina-Roxana DAMASCHIN
- Judecătoria PĂTÂRLAGELE – Președinte, judecător Ioana Andrada MUREA
- Judecătoria PETROŞANI – Președinte, judecător Stefan MAIOR TULIU
- Judecătoria PIATRA-NEAMŢ – Președinte, judecător Alina Elena MACHIDON
- Judecătoria PITEŞTI – Președinte, judecător Ana GEABELEA
- Judecătoria PLOIEŞTI – Președinte, judecător Alexandru Marius BADEA
- Judecătoria PODU TURCULUI – Președinte, judecător Liliana-Mirela PUŞCAŞU
- Judecătoria POGOANELE – Președinte, judecător Diana Elena NEAGU
- Judecătoria PUCIOASA – Președinte, judecător Mihai-Costin TOADER
- Judecătoria RĂCARI – Președinte, judecător Irina BUGICĂ
- Judecătoria RĂDĂUŢI – Președinte, judecător Andreea-Maria LUPĂŞTEAN-BARFĂ
- Judecătoria RĂDUCĂNENI – Președinte, judecător Raluca-Maria BARBU
- Judecătoria RÂMNICU SĂRAT – Președinte, judecător Cristina Elena VLĂSCEANU
- Judecătoria RÂMNICU VÂLCEA – Președinte, judecător Alexandra BOANGHENA CONSTANTINESCU
- Judecătoria REGHIN – Președinte, judecător Constantin-Bogdan PETRE
- Judecătoria REŞIŢA – Președinte, judecător Constantin Horaţiu NEGULESCU
- Judecătoria ROMAN – Președinte, judecător Andreea-Alexandra VIERIU
- Judecătoria ROŞIORI DE VEDE – Președinte, judecător Georgiana Mădălina TEACĂ
- Judecătoria RUPEA – Președinte, judecător Elvira LEVINŢA
- Judecătoria SALONTA – Președinte, judecător Cezar Dacian GAL
- Judecătoria SÂNNICOLAU MARE – Președinte, judecător Bogdan ARDELEANU
- Judecătoria SATU MARE – Vicepreședinte, judecător Filip GHEORGHE
- Judecătoria SĂVENI – Președinte, judecător Gabriela ANIŢEI
- Judecătoria SEBEŞ – Președinte, judecător Bogdan-Andrei BUCUR
- Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI – Președinte, judecător Irina CARASTOIAN
- Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI – Președinte, judecător Bogdan-Cristian STĂNCIULESCU
- Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI – Președinte, judecător Mirela MEHEDINȚEANU
- Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI – Președinte, judecător Valeria-Maria CONSTANTINESCU
- Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI – Președinte, judecător George-Cristian PĂDURARU
- Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI – Președinte, judecător Andrea ȚINEGHE
- Judecătoria SEGARCEA – Președinte, judecător Diana GHEORGHE
- Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE – Președinte, judecător Ioan Horia JUNCU
- Judecătoria SIBIU – Președinte, judecător Doriana COZAC
- Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI – Președinte, judecător Timea OPRIS INDRE
- Judecătoria ŞIMLEU SILVANIEI – Președinte, judecător Aurelian-Corneliu DAVID
- Judecătoria SINAIA – Președinte, judecător Andreea-Maria FLUCUŞ
- Judecătoria SIGHIŞOARA – Președinte, judecător Vasile AENOAEI
- Judecătoria SINAIA – Președinte, judecător Ana-Maria-Izabela BEZNĂ
- Judecătoria SLATINA – Președinte, judecător Amanda-Loredana EBÂNCĂ-LĂJEA
- Judecătoria SLOBOZIA – Președinte, judecător Elena OLTEANU
- Judecătoria STREHAIA – Președinte, judecător Raluca BORDEA CERCEL
- Judecătoria SUCEAVA – Vicepreședinte, judecător Nicolae MUHA
- Judecătoria TÂRGOVIŞTE – Președinte, judecător Lavinia Sendia BĂRBOIU
- Judecătoria TÂRGU JIU – Președinte, judecător Marian NICOLESCU
- Judecătoria TÂRGU LĂPUŞ – Președinte, judecător Daniel-Mihai TULICI
- Judecătoria TÂRGU MUREŞ – Președinte, judecător Cosmina CIOATĂ
- Judecătoria TÂRGU SECUIESC – Președinte, judecător GHEORGHE VLASE
- Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI – Președinte, judecător Maria Alina Caravan
- Judecătoria TÂRGU-NEAMŢ – Președinte, judecător Ioana Cătălina SCRIPCĂ
- Judecătoria TÂRNĂVENI – Președinte, judecător Bogdan FODOR
- Judecătoria TIMIŞOARA – Președinte, judecător Manuel BĂLAN
- Judecătoria TOPLIŢA – Președinte, judecător Elena FILIP
- Judecătoria TOPOLOVENI – Președinte, judecător Denisa VASILE
- Judecătoria TULCEA – Președinte, judecător Lavinia Ionela GHIŢĂ
- Judecătoria TURDA – Președinte, judecător GEORGETA POP
- Judecătoria TURNU MĂGURELE – Președinte, judecător Cristina Ilinca COJOCARU
- Judecătoria URZICENI – Președinte, judecător Daniela-Nicoleta TANASE
- Judecătoria VÂNJU MARE – Președinte, judecător Liliana MARIN
- Judecătoria VASLUI – Președinte, judecător Alexandru-Ştefan MANEA
- Judecătoria VATRA DORNEI – Președinte, judecător Dumitru BAZELIUC
- Judecătoria VĂLENII DE MUNTE – Președinte, judecător Mădălina-Andreea CORÂCI
- Judecătoria VIDELE – Președinte, judecător Maria MOCANU
- Judecătoria VIŞEU DE SUS – Președinte, judecător Vasile-Florin FARAMA
- Judecătoria ZALĂU – Președinte, judecător Darius FLORIAN
- Judecătoria ZĂRNEŞTI – Președinte, judecător Iulian CREŢU
- Judecătoria ZIMNICEA – Președinte, judecător Vadim CARANIC