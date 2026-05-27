Prima pagină » Știrile zilei » 163 de șefi de judecătorii din România refuză legea salarizării a lui Ilie Bolojan: „consecințele sunt catastrofale”

163 de șefi de judecătorii din România refuză legea salarizării a lui Ilie Bolojan: „consecințele sunt catastrofale”

Revolta din Justiție împotriva legii salarizării inițiată de Guvernul interimar Bolojan este susținută și de 163 de șefi de judecătorii din România.
163 de șefi de judecătorii din România refuză legea salarizării a lui Ilie Bolojan:
Sorina Matei
27 mai 2026, 14:04, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Președinții Judecătoriilor din România, solidarizându-ne cu pozițiile exprimate de Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii, atragem atenţia public asupra consecinţelor catastrofale ale proiectului de lege de salarizare, în condiţiile expuse public de ministrul interimar al muncii din guvernul demis al României:

  • Textele proiectului vor provoca anomalii traduse în încadrări diferite ale persoanelor în funcţie de data promovării sau recrutării în funcţii publice, astfel încât se va ajunge la situaţii în care, ca efect al promovării în grade sau trepte de vechime, drepturile salariale să scadă.
  • Nivelul coeficienților de ierarhizare propuși încalcă principiul constituţional al egalităţii între puteri, fără a ţine cont de rolul constituţional al puterii judecătoreşti.
  • Singura preocupare a iniţiatorilor a vizat majorarea salariilor demnitarilor, deşi aceştia fac apel la moderaţie în cheltuirea banilor publici.
  • Corelată cu noua lege a pensiilor care a determinat diferenţe semnificative între pensiile în plată şi noile pensii, noua lege de salarizare în forma actuală va provoca o nouă scădere a acestui drept, astfel încât în loc de 3 categorii de pensionari în magistratură vor fi patru, fiecare urmând a fi menţinută în plată, cu diferenţe de peste 100% între ele, în condiţii identice de grad şi vechime, ceea ce nu poate fi admis.
  • Drepturile salariale restante sunt recunoscute tuturor categoriilor profesionale (profesori, medici, poliţişti funcţionari publici etc.) şi sumele datorate de statul român sunt consecinţa incapacităţii factorilor de decizie de a edicta norme clare şi lipsite de echivoc, dar şi iniţiativelor individuale greu de înţeles prin care s-au realizat excepţii preferenţiale unor anumite categorii profesionale, discriminând altele.
  • Neplata unilaterală a acestor drepturi obţinute de cetăţeni potrivit legii a determinat acumularea unor sume care reprezintă expresia neasumării puterii executive, iar nu a exercitării de către cetăţeni a drepturilor lor recunoscute de lege şi de reglementările internaţionale.

Președinții Judecătoriilor din România resping strategia asumată făţiş la nivel politic de demonizare continuă a magistraților pentru a acoperi incapacitatea puterii executive de îmbunătățire a nivelului de trai al societăţii şi atrag atenţia public că nu mai sunt dispuşi să accepte atitudini iresponsabile şi umilitoare, fără fundament, din partea celorlalte puteri”, anunță șefii de judecătorii din România.

27.05.2026 – Preşedinţii Judecătoriilor din România:

  1. Judecătoria ADJUD – Președinte, judecător Mircea Mihăţă CUREA
  2. Judecătoria AIUD – Președinte, judecător Mircea-Radu BRIA
  3. Judecătoria ALBA IULIA – Președinte, judecător Andreea Valeria DAVID IANCU
  4. Judecătoria ALEŞD – Președinte, judecător Ramona-Maria STAN
  5. Judecătoria ARAD – Președinte, judecător Bianca Cătălina PLEŞ
  6. Judecătoria AVRIG – Președinte, judecător Cristina-Roxana MIHĂILESCU
  7. Judecătoria BACĂU – Președinte, judecător Carmen-Simona PANFIL
  8. Judecătoria BAIA DE ARAMĂ – Președinte, judecător Laurentiu-Dan HIRSOVOIU
  9. Judecătoria BAIA MARE – Președinte, judecător Andrei-Radu TRUFAN
  10. Judecătoria BALŞ – Președinte, judecător Cristian IGNAT
  11. Judecătoria BABADAG – Președinte, judecător Mihai IVĂNESCU
  12. Judecătoria BĂILEŞTI – Președinte, judecător Aurelia-Dorina DURAC
  13. Judecătoria BÂRLAD – Președinte, judecător Gabriela ENACHE
  14. Judecătoria BECLEAN – Președinte, judecător Gelu-Radu BLAGA
  15. Judecătoria BLAJ – Președinte, judecător Radu CIOBANU
  16. Judecătoria BICAZ – Președinte, judecător Ionela CHITIC
  17. Judecătoria BISTRIŢA – Președinte, judecător Cristina Ionela BULEA
  18. Judecătoria BOLINTIN VALE – Președinte, judecător Cristina-Mihaela DRĂGHICI-NEDELCU
  19. Judecătoria BOTOŞANI – Președinte, judecător Simona Raluca ROTARU
  20. Judecătoria BRAD – Președinte, judecător Monica ROGOVEANU
  21. Judecătoria BRĂILA – Președinte, judecător Florin-Cristinel JERCAN
  22. Judecătoria BRAŞOV – Președinte, judecător Lucian-Cristian GHIDARCEA
  23. Judecătoria BREZOI – Președinte, judecător Cristian-Vasile DASCALESCU
  24. Judecătoria BUFTEA – Vicepreședinte, judecător Andrei Alexandru NESTER
  25. Judecătoria BUHUŞI – Președinte, judecător Iulia Szabo-Bondalici
  26. Judecătoria BUZĂU – Președinte, judecător Liliana-Alina ALEXANDRU
  27. Judecătoria CALAFAT – Președinte, judecător Iulia COSMA
  28. Judecătoria CARACAL – Președinte, judecător Diana – Mihaela DIMIAN
  29. Judecătoria CĂLĂRAŞI – Președinte, judecător Mihail-Cătălin DANCIU
  30. Judecătoria CÂMPENI – Președinte, judecător Gheorghe-Cosmin BĂIEȘ
  31. Judecătoria CÂMPINA – Vicepreşedinte, judecător Diana NISTOR
  32. Judecătoria CÂMPULUNG – Vicepreședinte, judecător Alina BACIU
  33. Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC – Președinte, judecător Anca-Alice POP
  34. Judecătoria CARANSEBEŞ – Președinte, judecător Mihaela Silvia MORAR
  35. Judecătoria CAREI – Președinte, judecător Ruxandra NEGRU
  36. Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ – Președinte, judecător Raul COVACIU
  37. Judecătoria CLUJ-NAPOCA – Președinte, judecător Alina Bianca POPTILE
  38. Judecătoria CONSTANŢA – Președinte, judecător Adrian IONESCU
  39. Judecătoria CORABIA – Președinte, judecător Cristina VELESCU-DUMITRU
  40. Judecătoria CORNETU – Președinte, judecător Alexandra-Mihaela STANESCU
  41. Judecătoria COSTEŞTI – Președinte, judecător Mihaela Elena CUSNIRIUC
  42. Judecătoria CRAIOVA – Președinte, judecător Victoria Mihaela BEUL
  43. Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ – Președinte, judecător Ioana Elvira TEODORESCU
  44. Judecătoria DARABANI – Președinte, judecător Elena-Cătălina RADUCANU
  45. Judecătoria DEJ – Președinte, judecător Bogdan MIRON
  46. Judecătoria DETA – Președinte, judecător Ema Gina PATRASCU
  47. Judecătoria DEVA – Președinte, judecător Alina MURAR
  48. Judecătoria DRĂGĂŞANI – Președinte, judecător Adriana-Elena URSACHE
  49. Judecătoria DRAGOMIREŞTI-Președinte, judecător Cornelia Florina APĂTĂCHIOAE LEONTE
  50. Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN – Președinte, judecător Cătălin MARINESCU
  51. Judecătoria FĂGĂRAŞ – Președinte, judecător Laura-Mihaela BURCOVEANU
  52. Judecătoria FĂGET – Președinte, judecător Petru IONAS
  53. Judecătoria FĂLTICENI – Președinte, judecător Corina-Oana MELINTE
  54. Judecătoria FĂUREI – Președinte, judecător Vlad STĂNCESCU
  55. Judecătoria FETEŞTI – Președinte, judecător Marina-Daniela ALEXE
  56. Judecătoria FILIAŞI – Președinte, judecător Elena Suzana MUTU
  57. Judecătoria FOCŞANI – Președinte, judecător Mariana NECULA
  58. Judecătoria GĂEŞTI – Președinte, judecător Gabriela-Cristina PAVEL
  59. Judecătoria GALAŢI – Președinte, judecător Maria – Laura LĂCĂTUŞ
  60. Judecătoria GHEORGHENI – Președinte, judecător Iuliana ŞERBU
  61. Judecătoria GHERLA – Președinte, judecător Andreea MIHALACHE
  62. Judecătoria GIURGIU – Președinte, judecător Raluca Elena ALEXANDRU
  63. Judecătoria HAŢEG – Președinte, judecător Lavinia BORCA
  64. Judecătoria HÂRLĂU – Președinte, judecător Daniel CHIRIAC
  65. Judecătoria HÂRŞOVA – Președinte, judecător Alina-Isabela STĂNESCU
  66. Judecătoria HOREZU – Președinte, judecător Vlad PARASCHIV
  67. Judecătoria HUEDIN – Președinte, judecător Adina Roxana URSU
  68. Judecătoria HUNEDOARA – Președinte, judecător Laurenţiu FAIFER
  69. Judecătoria HUŞI – Președinte, judecător Gabriela BUSUIOC
  70. Judecătoria IAŞI – Președinte, judecător Veronica-Corina VARVARA
  71. Judecătoria INEU – Președinte, judecător Ramona Alina GEORGIU
  72. Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI – Președinte, judecător Daniel VERIVEȘ
  73. Judecătoria LIEŞTI – Președinte, judecător Andreea-Livia TROANȚĂ-REBELEȘTURCULEANU
  74. Judecătoria LIPOVA – Președinte, judecător Alexandra KOMUVES
  75. Judecătoria LUDUŞ – Președinte, judecător Gabriela MOMEU
  76. Judecătoria LUGOJ – Președinte, judecător Raul Emanuel MORARIU
  77. Judecătoria MĂCIN – Președinte, judecător Mihai-Remus NICOARĂ
  78. Judecătoria MANGALIA – Președinte, judecător Carmen Claudia BEREVOESCU
  79. Judecătoria MARGHITA – Președinte, judecător Daniela GALE
  80. Judecătoria MEDGIDIA – Președinte, judecător Alexandra ANDREEA DAN
  81. Judecătoria MIERCUREA CIUC – Președinte, judecător Clara Stela MUNTEAN
  82. Judecătoria MIZIL – Președinte, judecător Camelia-Elena BADEA
  83. Judecătoria MOINEŞTI – Președinte, judecător Magdalena Luis ALEXANDRU
  84. Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ – Președinte, judecător Vasile-Cristian GREGA
  85. Judecătoria MORENI – Președinte, judecător Maria-Mirabela LAPADAT
  86. Judecătoria MOTRU – Președinte, judecător Mariana Nela DOBREANU
  87. Judecătoria NĂSĂUD – Președinte, judecător Mihai FILIPOAIA
  88. Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ – Președinte, judecător Anca Maria COSTIN
  89. Judecătoria NOVACI – Președinte, judecător Elena-Larisa BUCUR
  90. Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC – Președinte, judecător Sergiu-Marian POSTICA
  91. Judecătoria OLTENIŢA – Președinte, judecător Ionel ALEXANDRU
  92. Judecătoria ONEŞTI – Președinte, judecător Maria-Cristina MOGHIOR
  93. Judecătoria ORADEA – Președinte, judecător Alexandru Robert BOGDANDI
  94. Judecătoria ORĂŞTIE – Președinte, judecător Mirona-Maria VARMAGA
  95. Judecătoria ORAVIŢA – Președinte, judecător Lucian STĂNESCU
  96. Judecătoria ORŞOVA – Președinte, judecător Alina-Mihaela Ispas Vlădoiu
  97. Judecătoria PANCIU – Președinte, judecător Costel TAFTĂ
  98. Judecătoria PAŞCANI – Președinte, judecător Alexandrina-Roxana DAMASCHIN
  99. Judecătoria PĂTÂRLAGELE – Președinte, judecător Ioana Andrada MUREA
  100. Judecătoria PETROŞANI – Președinte, judecător Stefan MAIOR TULIU
  101. Judecătoria PIATRA-NEAMŢ – Președinte, judecător Alina Elena MACHIDON
  102. Judecătoria PITEŞTI – Președinte, judecător Ana GEABELEA
  103. Judecătoria PLOIEŞTI – Președinte, judecător Alexandru Marius BADEA
  104. Judecătoria PODU TURCULUI – Președinte, judecător Liliana-Mirela PUŞCAŞU
  105. Judecătoria POGOANELE – Președinte, judecător Diana Elena NEAGU
  106. Judecătoria PUCIOASA – Președinte, judecător Mihai-Costin TOADER
  107. Judecătoria RĂCARI – Președinte, judecător Irina BUGICĂ
  108. Judecătoria RĂDĂUŢI – Președinte, judecător Andreea-Maria LUPĂŞTEAN-BARFĂ
  109. Judecătoria RĂDUCĂNENI – Președinte, judecător Raluca-Maria BARBU
  110. Judecătoria RÂMNICU SĂRAT – Președinte, judecător Cristina Elena VLĂSCEANU
  111. Judecătoria RÂMNICU VÂLCEA – Președinte, judecător Alexandra BOANGHENA CONSTANTINESCU
  112. Judecătoria REGHIN – Președinte, judecător Constantin-Bogdan PETRE
  113. Judecătoria REŞIŢA – Președinte, judecător Constantin Horaţiu NEGULESCU
  114. Judecătoria ROMAN – Președinte, judecător Andreea-Alexandra VIERIU
  115. Judecătoria ROŞIORI DE VEDE – Președinte, judecător Georgiana Mădălina TEACĂ
  116. Judecătoria RUPEA – Președinte, judecător Elvira LEVINŢA
  117. Judecătoria SALONTA – Președinte, judecător Cezar Dacian GAL
  118. Judecătoria SÂNNICOLAU MARE – Președinte, judecător Bogdan ARDELEANU
  119. Judecătoria SATU MARE – Vicepreședinte, judecător Filip GHEORGHE
  120. Judecătoria SĂVENI – Președinte, judecător Gabriela ANIŢEI
  121. Judecătoria SEBEŞ – Președinte, judecător Bogdan-Andrei BUCUR
  122. Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI – Președinte, judecător Irina CARASTOIAN
  123. Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI – Președinte, judecător Bogdan-Cristian STĂNCIULESCU
  124. Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI – Președinte, judecător Mirela MEHEDINȚEANU
  125. Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI – Președinte, judecător Valeria-Maria CONSTANTINESCU
  126. Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI – Președinte, judecător George-Cristian PĂDURARU
  127. Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI – Președinte, judecător Andrea ȚINEGHE
  128. Judecătoria SEGARCEA – Președinte, judecător Diana GHEORGHE
  129. Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE – Președinte, judecător Ioan Horia JUNCU
  130. Judecătoria SIBIU – Președinte, judecător Doriana COZAC
  131. Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI – Președinte, judecător Timea OPRIS INDRE
  132. Judecătoria ŞIMLEU SILVANIEI – Președinte, judecător Aurelian-Corneliu DAVID
  133. Judecătoria SINAIA – Președinte, judecător Andreea-Maria FLUCUŞ
  134. Judecătoria SIGHIŞOARA – Președinte, judecător Vasile AENOAEI
  135. Judecătoria SINAIA – Președinte, judecător Ana-Maria-Izabela BEZNĂ
  136. Judecătoria SLATINA – Președinte, judecător Amanda-Loredana EBÂNCĂ-LĂJEA
  137. Judecătoria SLOBOZIA – Președinte, judecător Elena OLTEANU
  138. Judecătoria STREHAIA – Președinte, judecător Raluca BORDEA CERCEL
  139. Judecătoria SUCEAVA – Vicepreședinte, judecător Nicolae MUHA
  140. Judecătoria TÂRGOVIŞTE – Președinte, judecător Lavinia Sendia BĂRBOIU
  141. Judecătoria TÂRGU JIU – Președinte, judecător Marian NICOLESCU
  142. Judecătoria TÂRGU LĂPUŞ – Președinte, judecător Daniel-Mihai TULICI
  143. Judecătoria TÂRGU MUREŞ – Președinte, judecător Cosmina CIOATĂ
  144. Judecătoria TÂRGU SECUIESC – Președinte, judecător GHEORGHE VLASE
  145. Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI – Președinte, judecător Maria Alina Caravan
  146. Judecătoria TÂRGU-NEAMŢ – Președinte, judecător Ioana Cătălina SCRIPCĂ
  147. Judecătoria TÂRNĂVENI – Președinte, judecător Bogdan FODOR
  148. Judecătoria TIMIŞOARA – Președinte, judecător Manuel BĂLAN
  149. Judecătoria TOPLIŢA – Președinte, judecător Elena FILIP
  150. Judecătoria TOPOLOVENI – Președinte, judecător Denisa VASILE
  151. Judecătoria TULCEA – Președinte, judecător Lavinia Ionela GHIŢĂ
  152. Judecătoria TURDA – Președinte, judecător GEORGETA POP
  153. Judecătoria TURNU MĂGURELE – Președinte, judecător Cristina Ilinca COJOCARU
  154. Judecătoria URZICENI – Președinte, judecător Daniela-Nicoleta TANASE
  155. Judecătoria VÂNJU MARE – Președinte, judecător Liliana MARIN
  156. Judecătoria VASLUI – Președinte, judecător Alexandru-Ştefan MANEA
  157. Judecătoria VATRA DORNEI – Președinte, judecător Dumitru BAZELIUC
  158. Judecătoria VĂLENII DE MUNTE – Președinte, judecător Mădălina-Andreea CORÂCI
  159. Judecătoria VIDELE – Președinte, judecător Maria MOCANU
  160. Judecătoria VIŞEU DE SUS – Președinte, judecător Vasile-Florin FARAMA
  161. Judecătoria ZALĂU – Președinte, judecător Darius FLORIAN
  162. Judecătoria ZĂRNEŞTI – Președinte, judecător Iulian CREŢU
  163. Judecătoria ZIMNICEA – Președinte, judecător Vadim CARANIC

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
Republica Moldova atinge un nou record și asigură peste 70% din curentul unei zile din surse verzi. România rămâne codașa UE la acest capitol
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Canadienii își majorează participația la 90% în proiectul minier polimetalic Bihor Sud din Munții Apuseni. Interes pentru nichel și cobalt
Libertatea
5 zodii lovite de noroc până pe 30 iunie! Banii vin din toate direcțiile, iar dragostea le schimbă viața
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia