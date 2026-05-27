„Președinții Tribunalelor din România, solidarizându-ne cu pozițiile exprimate de Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii, atragem atenţia public asupra consecinţelor catastrofale ale proiectului de lege de salarizare, în condiţiile expuse public de ministrul interimar al muncii din Guvernul demis al României:
- Textele proiectului vor provoca anomalii traduse în încadrări diferite ale persoanelor în funcţie de data promovării sau recrutării în funcţii publice astfel încât se va ajunge la situaţii în care, ca efect al promovării în grade sau trepte de vechime, drepturile salariale să scadă.
- Nivelul coeficienților de ierarhizare propuși încalcă principiul constituţional al egalităţii între puteri, fără a ţine cont de rolul constituţional al puterii judecătoreşti.
- Singura preocupare a iniţiatorilor a vizat majorarea salariilor demnitarilor, deşi aceştia fac apel la moderaţie în cheltuirea banilor publici.
- Corelată cu noua lege a pensiilor care a determinat diferenţe semnificative între pensiile în plată şi noile pensii, noua lege de salarizare în forma actuală va provoca o nouă scădere a acestui drept, astfel încât în loc de 3 categorii de pensionari în magistratură vor fi patru, fiecare urmând a fi menţinută în plată, cu diferenţe de peste 100% între ele, în condiţii identice de grad şi vechime, ceea ce nu poate fi admis.
- Drepturile salariale restante sunt recunoscute tuturor categoriilor profesionale (profesori, medici, poliţişti funcţionari publici, etc), şi sumele datorate de statul român sunt consecinţa incapacităţii factorilor de decizie de a edicta norme clare şi lipsite de echivoc, dar şi iniţiativelor individuale greu de înţeles prin care s-au realizat tot felul de excepţii preferenţiale unor anumite categorii profesionale, discriminând altele.
- Neplata unilaterală a acestor drepturi obţinute de cetăţeni potrivit legii a determinat acumularea unor sume care reprezintă expresia neasumării puterii executive, iar nu a exercitării de către cetăţeni a drepturilor lor recunoscute de lege şi de reglementările internaţionale.
Președinții Tribunalelor din România respingem strategia asumată făţiş la nivel politic de demonizare continuă a magistraților pentru a acoperi incapacitatea puterii executive de îmbunătățire a nivelului de trai al societăţii şi atragem atenţia public că nu mai suntem dispuşi să acceptăm atitudini iresponsabile şi umilitoare, fără fundament, din partea celorlalte puteri”, anunță șefii de tribunale din România.
Demersul este semnat de 50 de președinți de Tribunale din România:
- Tribunalul Alba SÎRBU FLORIN
- Tribunalul Arad BRADIN VIRGILIU-FLAVIUS
- Tribunalul Argeş OLTEANU ELENA-CORNELIA
- Tribunalul Bacău ENACHE SILVIU-CĂTĂLIN
- Tribunalul Bihor BALOGH TEODORA-CARMEN
- Tribunalul Bistriţa Năsăud FRENȚIU GABRIELA-CRISTINA
- Tribunalul Botoşani BRÂNZAC LUCIAN – IONUȚ
- Tribunalul Brăila VOINEA GEANINA-ELENA
- Tribunalul Braşov POTÂRNICHIE FLORIN
- Tribunalul Bucureşti STEREA-GROSSU COSMIN
- Tribunalul Buzău VĂSII ELENA GIANINA
- Tribunalul Călăraşi OPRIȘAN VICA
- Tribunalul Caraş-Severin JUCA PETRU
- Tribunalul Cluj GAGA IOAN
- Tribunalul Constanţa CROITORU MARIUS – CĂTĂLIN
- Tribunalul Covasna KOVACS SIMONA
- Tribunalul Dâmboviţa POPESCU OCTAVIAN ADRIAN
- Tribunalul Dolj SCURTU JANA
- Tribunalul Galaţi MĂRGĂRIT CRISTINAEMANUELA
- Tribunalul Giurgiu MÎRLOGEANU MARIANA
- Tribunalul Gorj SARCINĂ LAURA MIHAELA MILITARU LAURENŢIU
- Tribunalul Harghita FODOR PETER
- Tribunalul Hunedoara DAVID GIANINA -VIORICA
- Tribunalul Ialomiţa COSTIN MARIUS MIREL
- Tribunalul Iaşi DĂMIAN OANA – MONICA
- Tribunalul Ilfov BRATU LAURA – IRINA
- Tribunalul Maramureş VERDEŞ ALEXANDRU -LUCIAN
- Tribunalul Mehedinţi ZAHARIA GEORGE CRISTINEL
- Tribunalul Mureş ALEXA ALEXANDRU
- Tribunalul Neamţ CURELARU ALINA MARCELA
- Tribunalul Olt PIŢU MARIN CONSTANTIN
- Tribunalul pentru minori şi familie Braşov CAZAC ANCA
- Tribunalul Prahova CONSTANTINESCU CRISTIAN
- Tribunalul Sălaj MOLDOVEANU COSTIN
- Tribunalul Satu Mare MUREȘAN CARDONEL-FELIX
- Tribunalul Sibiu DUMBRĂVEAN ELENA
- Tribunalul specializat Argeş RĂDULESCU RALUCA
- Tribunalul Specializat Cluj COTÎRLĂ MIRELA-MIHAELA
- Tribunalul specializat Mureş MAIER IOAN EUGEN
- Tribunalul Suceava BRÂNZĂ CĂTĂLIN
- Tribunalul Teleorman ENESCU EMILIA-ELENA delegare de la Jud. Turnu Măgurele
- Tribunalul Timiş CARAVELEA ŞTEFAN-DORIN
- Tribunalul Tulcea STOIAN IZABELA
- Tribunalul Vâlcea COMĂNESCU IOANA ANDREEA
- Tribunalul Vaslui PASCARU IOLANDA MIHAELA
- Tribunalul Vrancea JELEA DINU
- Tribunalul Militar Bucureşti NICOLAE GEORGE-OCATVIAN
- Tribunalul Militar Cluj POP MARIUS LIVIU
- Tribunalul Militar Iaşi COSTEA ANCA NATALIA
- Tribunalul Militar Timişoara SCĂRLĂTESCU OVIDIU-ŞTEFAN