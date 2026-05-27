Pe lângă Curtea Supremă de Justiție, CSM și toți cei 16 șefi ai Curților de Apel din România, și 50 de președinți de Tribunale se revoltă împotriva legii salarizării promovată de interimarul Bolojan.
50 de președinți de tribunale din România acuză Guvernul interimar Bolojan din cauza legii salarizării a lui Bolojan: „singura preocupare vizează majorarea salariilor demnitarilor". Legea generează 4 categorii de pensionari în Justiție, cu diferențe uriașe, în condiții identice
Sorina Matei
27 mai 2026, 13:26, Politic
„Președinții Tribunalelor din România, solidarizându-ne cu pozițiile exprimate de Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii, atragem atenţia public asupra consecinţelor catastrofale ale proiectului de lege de salarizare, în condiţiile expuse public de ministrul interimar al muncii din Guvernul demis al României:

  • Textele proiectului vor provoca anomalii traduse în încadrări diferite ale persoanelor în funcţie de data promovării sau recrutării în funcţii publice astfel încât se va ajunge la situaţii în care, ca efect al promovării în grade sau trepte de vechime, drepturile salariale să scadă.
  • Nivelul coeficienților de ierarhizare propuși încalcă principiul constituţional al egalităţii între puteri, fără a ţine cont de rolul constituţional al puterii judecătoreşti.
  • Singura preocupare a iniţiatorilor a vizat majorarea salariilor demnitarilor, deşi aceştia fac apel la moderaţie în cheltuirea banilor publici.
  • Corelată cu noua lege a pensiilor care a determinat diferenţe semnificative între pensiile în plată şi noile pensii, noua lege de salarizare în forma actuală va provoca o nouă scădere a acestui drept, astfel încât în loc de 3 categorii de pensionari în magistratură vor fi patru, fiecare urmând a fi menţinută în plată, cu diferenţe de peste 100% între ele, în condiţii identice de grad şi vechime, ceea ce nu poate fi admis.
  • Drepturile salariale restante sunt recunoscute tuturor categoriilor profesionale (profesori, medici, poliţişti funcţionari publici, etc), şi sumele datorate de statul român sunt consecinţa incapacităţii factorilor de decizie de a edicta norme clare şi lipsite de echivoc, dar şi iniţiativelor individuale greu de înţeles prin care s-au realizat tot felul de excepţii preferenţiale unor anumite categorii profesionale, discriminând altele.
  • Neplata unilaterală a acestor drepturi obţinute de cetăţeni potrivit legii a determinat acumularea unor sume care reprezintă expresia neasumării puterii executive, iar nu a exercitării de către cetăţeni a drepturilor lor recunoscute de lege şi de reglementările internaţionale.

Președinții Tribunalelor din România respingem strategia asumată făţiş la nivel politic de demonizare continuă a magistraților pentru a acoperi incapacitatea puterii executive de îmbunătățire a nivelului de trai al societăţii şi atragem atenţia public că nu mai suntem dispuşi să acceptăm atitudini iresponsabile şi umilitoare, fără fundament, din partea celorlalte puteri”, anunță șefii de tribunale din România.

Demersul este semnat de 50 de președinți de Tribunale din România:

  1.  Tribunalul Alba SÎRBU FLORIN
  2. Tribunalul Arad BRADIN VIRGILIU-FLAVIUS
  3. Tribunalul Argeş OLTEANU ELENA-CORNELIA
  4. Tribunalul Bacău ENACHE SILVIU-CĂTĂLIN
  5. Tribunalul Bihor BALOGH TEODORA-CARMEN
  6. Tribunalul Bistriţa Năsăud FRENȚIU GABRIELA-CRISTINA
  7. Tribunalul Botoşani BRÂNZAC LUCIAN – IONUȚ
  8. Tribunalul Brăila VOINEA GEANINA-ELENA
  9. Tribunalul Braşov POTÂRNICHIE FLORIN
  10. Tribunalul Bucureşti STEREA-GROSSU COSMIN
  11. Tribunalul Buzău VĂSII ELENA GIANINA
  12. Tribunalul Călăraşi OPRIȘAN VICA
  13. Tribunalul Caraş-Severin JUCA PETRU
  14. Tribunalul Cluj GAGA IOAN
  15. Tribunalul Constanţa CROITORU MARIUS – CĂTĂLIN
  16. Tribunalul Covasna KOVACS SIMONA
  17. Tribunalul Dâmboviţa POPESCU OCTAVIAN ADRIAN
  18. Tribunalul Dolj SCURTU JANA
  19. Tribunalul Galaţi MĂRGĂRIT CRISTINAEMANUELA
  20. Tribunalul Giurgiu MÎRLOGEANU MARIANA
  21. Tribunalul Gorj SARCINĂ LAURA MIHAELA MILITARU LAURENŢIU
  22. Tribunalul Harghita FODOR PETER
  23. Tribunalul Hunedoara DAVID GIANINA -VIORICA
  24. Tribunalul Ialomiţa COSTIN MARIUS MIREL
  25. Tribunalul Iaşi DĂMIAN OANA – MONICA
  26. Tribunalul Ilfov BRATU LAURA – IRINA
  27. Tribunalul Maramureş VERDEŞ ALEXANDRU -LUCIAN
  28. Tribunalul Mehedinţi ZAHARIA GEORGE CRISTINEL
  29. Tribunalul Mureş ALEXA ALEXANDRU
  30. Tribunalul Neamţ CURELARU ALINA MARCELA
  31. Tribunalul Olt PIŢU MARIN CONSTANTIN
  32. Tribunalul pentru minori şi familie Braşov CAZAC ANCA
  33. Tribunalul Prahova CONSTANTINESCU CRISTIAN
  34. Tribunalul Sălaj MOLDOVEANU COSTIN
  35. Tribunalul Satu Mare MUREȘAN CARDONEL-FELIX
  36. Tribunalul Sibiu DUMBRĂVEAN ELENA
  37. Tribunalul specializat Argeş RĂDULESCU RALUCA
  38. Tribunalul Specializat Cluj COTÎRLĂ MIRELA-MIHAELA
  39. Tribunalul specializat Mureş MAIER IOAN EUGEN
  40. Tribunalul Suceava BRÂNZĂ CĂTĂLIN
  41. Tribunalul Teleorman ENESCU EMILIA-ELENA delegare de la Jud. Turnu Măgurele
  42. Tribunalul Timiş CARAVELEA ŞTEFAN-DORIN
  43. Tribunalul Tulcea STOIAN IZABELA
  44. Tribunalul Vâlcea COMĂNESCU IOANA ANDREEA
  45. Tribunalul Vaslui PASCARU IOLANDA MIHAELA
  46. Tribunalul Vrancea JELEA DINU
  47. Tribunalul Militar Bucureşti NICOLAE GEORGE-OCATVIAN
  48. Tribunalul Militar Cluj POP MARIUS LIVIU
  49. Tribunalul Militar Iaşi COSTEA ANCA NATALIA
  50. Tribunalul Militar Timişoara SCĂRLĂTESCU OVIDIU-ŞTEFAN

