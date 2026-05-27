Ilie Bolojan, despre relația cu președintele Dan: Relațiile au fost întotdeauna normale

Întrebat când s-ar fi rupt relațiile dintre el și președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan a afirmat că între cei doi nu au existat conflicte personale, ci o colaborare bazată pe responsabilitățile instituționale.

„Eu nu am nicio percepție de relație ruptă, pentru că în toată această perioadă am colaborat bine, am colaborat instituțional aici, nu e vorba de simpatie sau antipatie, aici pur și simplu e vorba că atunci când ai o răspundere în țară, trebuie să colaborezi cu toate instituțiile, cu toți liderii, cu care trebuie să faci echipă pentru a reprezenta România”, a declarat Ilie Bolojan la DigiFM.

Bolojan a subliniat că relațiile cu șeful statului au fost întotdeauna normale.

„nu văd, să spunem, o problemă legată de ruperea unor relații, pentru că relațiile au fost întotdeauna normale în limita cadrului instituțional”, susține prim-ministrul.

Șeful Guvernului a adus și clarificări privind discuțiile bilaterale cu Nicușor Dan, evidențiind cadrul formal în care se desfășoară.

„Nu am avut discuții legate de reproșuri, pentru că, așa cum v-am spus, agenda întâlnirilor era una normală pe subiectele care erau pe ordinea de zi, pe care întotdeauna le-am discutat în mod corect”, conchide Bolojan.