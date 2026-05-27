Prima pagină » Știrile zilei » Ilie Bolojan, despre relația cu președintele Dan: Relațiile au fost întotdeauna normale

Ilie Bolojan, despre relația cu președintele Dan: Relațiile au fost întotdeauna normale

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a respins miercuri speculațiile din spațiul public privind o ruptură în relația cu președintele Nicușor Dan, afirmând că relația dintre cei doi a fost întotdeauna una instituțională și de bună colaborare.
Ilie Bolojan, despre relația cu președintele Dan: Relațiile au fost întotdeauna normale
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
27 mai 2026, 13:33, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Întrebat când s-ar fi rupt relațiile dintre el și președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan a afirmat că între cei doi nu au existat conflicte personale, ci o colaborare bazată pe responsabilitățile instituționale. 

„Eu nu am nicio percepție de relație ruptă, pentru că în toată această perioadă am colaborat bine, am colaborat instituțional aici, nu e vorba de simpatie sau antipatie, aici pur și simplu e vorba că atunci când ai o răspundere în țară, trebuie să colaborezi cu toate instituțiile, cu toți liderii, cu care trebuie să faci echipă pentru a reprezenta România”, a declarat Ilie Bolojan la DigiFM. 

Bolojan a subliniat că relațiile cu șeful statului au fost întotdeauna normale. 

„nu văd, să spunem, o problemă legată de ruperea unor relații, pentru că relațiile au fost întotdeauna normale în limita cadrului instituțional”, susține prim-ministrul. 

Șeful Guvernului a adus și clarificări privind discuțiile bilaterale cu Nicușor Dan, evidențiind cadrul formal în care se desfășoară. 

„Nu am avut discuții legate de reproșuri, pentru că, așa cum v-am spus, agenda întâlnirilor era una normală pe subiectele care erau pe ordinea de zi, pe care întotdeauna le-am discutat în mod corect”, conchide Bolojan. 

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
S-a despărțit de fostul internațional și acum participă în noul sezon de la Insula Iubirii
GSP.ro
Republica Moldova atinge un nou record și asigură peste 70% din curentul unei zile din surse verzi. România rămâne codașa UE la acest capitol
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Eroul de 16 ani înecat la Chitila a fost declarat în moarte cerebrală. La această oră i se prelevă inima, ficatul, rinichii și corneele pentru transplant. Ce vieți mai salvează
Libertatea
Nici 60°, nici 90°! La ce temperatură trebuie să setezi mașina de spălat, pentru a ucide acarienii și bacteriile
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia