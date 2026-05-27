Nicușor Dan, la Summitul European pentru Combaterea Dezinformării: Dezinformarea nu e doar o chestiune de democrație, e o chestiune de prosperitate

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că dezinformarea reprezintă o problemă complexă care afectează mai multe paliere ale societății, de la securitate, la prosperitate economică, făcând în același timp un apel pentru coalizarea tuturor forțelor din instituțiile publice, societatea civilă și mediul privat pentru combaterea fenomenului.
Radu Mocanu
27 mai 2026, 10:45, Politic
Dezinformarea, fenomen coordonat care atacî încredrea din societate

Șeful statului a afirmat că dezinformarea nu mai reprezintă doar o succesiune de acțiuni izolate, ci un fenomen coordonat, desfășurat pe mai multe niveluri și susținut de tehnologie, care vizează direct încrederea din interiorul societății, avertizând cu privire la consecințele asupra calității vieții și resurselor statului. 

„S-a spus deja, dezinformarea nu e doar o chestiune de democrație, nu este doar o chestiune de etică, este o chestiune de prosperitate. Dezinformarea nu mai este o succesiune de operații ad hoc, este coordonată, este pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie. De aceea, răspunsul la ea trebuie să fie la fel de coordonat. Și nu e vorba numai de politică în sensul restrâns al termenului, avem dezinformare în zona medicală avem dezinformare în zona economică, cum s-a spus, avem dezinformare în zona siguranței femeilor”, a declarat miercuri președintele Nicușor Dan. 

Mass media tradițională vs. Tik Tok

Șeful statului a mai subliniat că statul trebuie să comunice coerent, uman și adaptat publicului, inclusiv pe platformele sociale unde se formează opinia publică, nu doar în spațiul tradițional. 

„Ce trebuie să facă statul? În primul rând să comunice coerent și strategic și dacă se poate uman și nu propagandistic. Trebuie să se ducă acolo unde-i publicul. vedem că noi toți politicienii suntem prin talk-show-uri, ne certăm unii cu alții și pe TikTok sunt alții. instituțiile statului, pe de o parte, trebuie să comunice obiectiv, pe de altă parte trebuie să fie capabile să se ducă acolo unde publicul este și să fie capabile să răspundă în ritmul în care diferite segmente ale publicului se așteaptă să primească un răspuns”, spune președintele Dan

Educația digitală, problemă de securitate națională

Nicușor Dan a pledat pentru o cooperare mai strânsă între instituții și pentru dezvoltarea educației media și digitale afirmând ca aceste acțiuni se încadrează și într-un efort de recîștigare a încrederii cetățenilor. 

„E nevoie, evident, de cooperare între instituții. Trebuie să ne concentrăm pe factorul educațional în zona de educație media și digitală, pentru că este o chestiune chiar de securitate națională. Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor în autoritățile publice”, a conchis președintele. 

