Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică un mesaj de felicitare pentru regizorul Cristian Mungiu, după obținerea unui al doilea premiu Palme d’Or din palmares la Festivalul de la Cannes, apreciind performanța cineastului și a echipei filmului.
Nicușor Dan, după succesul filmului regizorului Cristian Mungiu la Cannes 2026: Filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
24 mai 2026, 14:38, Cultură-Media
„Felicitări Cristian Mungiu pentru al doilea Palme d’Or la Cannes, o performanță extraordinară. Felicitări întregii echipe a filmului, cu mulți români, și lui Sebastian Stan în rol principal”, a transmis Nicușor Dan, duminică, pe rețelele de socializare.

El a subliniat și dimensiunea artistică a filmelor regizorului român, pe care le consideră relevante prin modul în care explorează conflicte de valori.

„Am apreciat la filmele precedente ale lui Cristian Mungiu că pun întrebări, că merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict. Acesta este, pentru mine, sensul artei: cunoașterea umanului din cât mai multe perspective”, a spus Dan.

Nicușor Dan a făcut referire și la așa-numitul „noul val” al cinematografiei românești.

„Este și o recunoaștere a noului val al cinematografiei românești, cu Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cătălin Mitulescu și toți ceilalți. Au avut curajul să se exprime altfel decât se exprima cinematografia până la ei, să se raporteze direct și să surprindă întrebările unei societăți în transformare, atingând astfel adesea universalitatea”, a mai spus el.

„Filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România, iar administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești”, a încheiat Nicușor Dan.

