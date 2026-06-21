Anghel Damian, despre succesul lui Cristian Mungiu: „Este ceva extraordinar. Nu are cum să fie întâmplător”

Invitat la cel mai recent episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, regizorul și scenaristul Anghel Damian a vorbit despre performanțele obținute de Cristian Mungiu, spunând că succesul acestuia ar trebui să fie o sursă de inspirație pentru colegii de breaslă.

El a mai subliniat că performanțele lui Mungiu nu pot fi puse pe seama întâmplării.

„E ceva oarecum, la un moment dat, tipic românesc să nu ne bucurăm de succesul vecinului”, a afirmat Damian, referindu-se la reacțiile din breaslă în urma reușitelor lui Mungiu.

Scenaristul a subliniat că obținerea a două trofee Palme d’Or într-un interval mai mic de 20 de ani reprezintă o performanță excepțională atât pentru cineast, cât și pentru România.

„Succesul lui Cristi Mungiu, și o spun și aici, în cadrul acestui podcast, este ceva extraordinar. Lumea nu înțelege ce înseamnă totuși, atât la nivel individual pentru Cristi Mungiu, cât și la nivel de țară, ca într-un timp de sub 20 de ani să ai două Palme d’Or-uri. Vorbim totuși de cel mai important festival de film din zona europeană. (…) Să ți se întâmple asta într-o perioadă de sub 20 de ani, același om, este ceva care nu are cum să fie întâmplător. Despre asta e vorba.”, a declarat Anghel Damian.

„Este un merit care trebuie felicitat”

În opinia sa, performanțele lui Cristian Mungiu trebuie privite ca un motiv de încredere și de motivație pentru întreaga breaslă cinematografică din România.

„Oricât am încercat noi să zicem, Doamne, conjunctura a fost norocul, este un merit care trebuie felicitat”, a completat Anghel Damian.

Scenaristul și regizorul român a adăugat că astfel de reușite ar trebui să îi încurajeze pe cineaștii români să își ridice standardele profesionale, fără a încerca să copieze parcursul lui Cristian Mungiu.

„Asta ar trebui să ne dea curaj, să ne impulsioneze. Nu să imităm un traseu, că e imposibil. Să încercăm să devenim mai buni și, devenind mai buni, poate ajungem undeva pe aceleași trepte”, a conchis Anghel Damian.

Performanța lui Cristian Mungiu cu „Fjord”

Filmul „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat Palme d’Or la ediția a 79-a a Festivalului de Film de la Cannes 2026, în cadrul ceremoniei de închidere.

Filmul a fost considerat încă de la începutul festivalului unul dintre favoriți, fiind apreciat pentru regia sa și pentru interpretările principale.

„Prima dată este o surpriză. Apoi vine bucuria. Întotdeauna ne amintim a doua oară. Seara aceasta va rămâne întipărită în memoria mea. Acest premiu mă face fericit, dar vor trebui să treacă douăzeci de ani ca să aflăm care au fost cele mai bune filme. Starea lumii nu este cea mai bună. Nu sunt foarte mândru de ceea ce le lăsăm copiilor noștri. Schimbarea ar trebui să înceapă cu noi. Trebuie să vorbim despre lucruri relevante, iar asta depinde de noi. Ne-am asumat riscul de a ne face auzite vocile. Ceea ce simt eu este radicalizarea și fracturarea societății. Acest film este un angajament împotriva oricărei forme de fundamentalism, un apel la empatie, care ar trebui pusă în practică mai des”, a spus Cristian Mungiu, la scurt timp după ce a câștigat Palme d’Or.

Mungiu a obținut un Palme d’Or pentru prima dată în anul 2007, pentru filmul „Patru luni, trei săptămâni și două zile”.