Musicalul dedicat lui Dolly Parton va avea premiera pe Broadway, cu prilejul aniversării de 81 de ani

Dolly Parton va împlini 81 de ani pe 19 ianuarie 2027, dar avanpremiera musicalului de pe Broadway „Dolly: A True Original Musical” va debuta pe 7 decembrie la Teatrul St. James din New York, înainte de premiera oficială care va avea loc de ziua cântăreței, potrivit Euronews.

Spectacolul, prezentat chiar de Dolly însăși, într-un videoclip pe canalul său de YouTube, drept „o călătorie remarcabilă prin viața acestei femei pionieră” și care include unele dintre cele mai mari hituri ale sale, a fost anunțat într-un videoclip în care apare celebra cântăreață de country.

Musicalul spune povestea reală a lui Parton

Vorbind despre propriul ei musical, Dolly Parton spune că povestea nu este despre strălucirea și splendoarea de la suprafață, din cei 60 de ani de carieră.

„Este vorba despre originea mea adevărată: unde am trăit, ce am pierdut, ce am iubit și cum mi-am găsit drumul, povestind totul cu propriile mele cuvinte și prin muzica care a făcut parte din mine la fiecare pas al acestei călătorii”, spune Dolly Parton.

Deocamdată nu se știe dacă publicul european va avea prilejul să vadă musicalul lui Dolly, însă „speranța moare ultima”.

Iubită de americani, dar și europeni

Anul acesta, cântăreața cu vârsta de 80 de ani și-a anulat viitoarea serie de spectacole din Las Vegas, din motive de sănătate. Cu toate acestea, Parton a fost desemnată cea mai populară personalitate din SUA, potrivit unui sondaj recent.

Ea este cunoscută și publicului european, în special pentru melodia sa intitulată „Jolene”, sigle-ul de pe albumul cu același nume, piesa ajungând pe locul 1, fiind clasată una dintre cele mai de succes piese country din toate timpurile, în Billboard, în februarie 1974, la un an după apariție.

De asemenea, cântăreața a avut și mai multe turnee în Europa, ultimele fiind Backwoods Barbie Tour (2008), care a înregistrat o prezență de 170.000 de spectatori la concerte, fiind una dintre etapele cele mai de succes al unui turneu al lui Dolly Parton.

Succesul a determinat-o pe Dolly Parton să revină în Europa și în 2011, în cadrul Better Day World Tour.

„Aveam nevoie să mă refac spiritual”

Din primăvara anului 2025, până în primăvara acestui an, Dolly a făcut o pauză de la aparițiile publice, după ce soțul ei, Carl Dean, cu care a fost căsătorită timp de 58 de ani, a murit.

„Am ajuns într-un punct în care aveam nevoie să mă refac spiritual, emoțional și fizic. Dar totul este bine. Asta nu m-a încetinit”, a spus Dolly în luna martie a acestui an, în cadrul primei apariții publice la Dollywood.