România a inițiat declarația comună privind bugetul UE 2028-2034, alături de 15 state membre, anunță președintele Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți că Bucureștiul a inițiat, împreună cu alte 15 state din grupul „Prietenii Coeziunii”, o declarație comună referitoare la viitorul buget multianual al Uniunii Europene prin care susține menținerea și consolidarea politicilor de coeziune și agricultură.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Radu Mocanu
26 mai 2026, 11:21, Politic
Coaliția pentru politica de coeziune și politica agricolă

„România a inițiat Declarația comună a statelor din grupul Prietenii Coeziunii privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, alături de Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Spania și Ungaria. Prin acest demers comun, ne dorim ca viitorul buget să continue să finanțeze politici fundamentale pentru proiectul european: politica de coeziune și politica agricolă comună”, se arată în mesajul publicat pe X de președintele Nicușor Dan.

Fondurile europene, pilonul modernizării României

Șeful statului a subliniat importanța acestor fonduri europene pentru comunitate și a atras atenția asupra tendinței de reducere a finanțărilor pentru cele două politici, calificate drept „esențiale pentru modernizare”.  

„Aceste linii strategice sunt deja afectate de propunerile de reducere a finanțărilor, deși bugetul total propus al Uniunii este în creștere.  Sunt instrumentele prin care Uniunea susține investițiile care contează direct pentru oameni: infrastructură, agricultură, dezvoltarea comunităților, locuri de muncă și reducerea diferențelor dintre statele membre.  Solicităm ca alocările pentru aceste politici în viitorul buget să fie mai mari. Pentru România, fondurile europene rămân esențiale pentru modernizare și dezvoltare”, mai transmite Nicușor Dan. 

Viitorul buget în fața noilor provocări

Președintele a mai declarat că blocul comunitar trebuie să răspundă rapid noilor provocări globale legate de securitate, independență energetică și competitivitate economică. 

„În același timp, Europa trebuie să răspundă noilor provocări legate de securitate, energie și competitivitate economică.  De aceea, susținem un buget european ambițios și  echilibrat, care să răspundă atât noilor priorități, cât și politicilor care s-au dovedit de succes și care sunt esențiale pentru coeziune și prosperitate”, notează Dan.

„Această Declarație va fi prezentată formal în cadrul reuniunii de astăzi a miniștrilor pentru afaceri europene, pentru a fi luată în considerare în dezbaterile de la următorul Consiliu European”, conchide președintele.  

