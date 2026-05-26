Kelemen Hunor despre varianta Eugen Tomac premier: „Nu e nimic personal aici, e un om extrem de onorabil". Cum ar colabora liderul UDMR cu Tomac

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că nu a discutat cu președintele Nicușor Dan despre varianta Eugen Tomac premier, dar spune că acesta este „un om extrem de onorabil”.
Nițu Maria
26 mai 2026, 21:23, Politic
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, la Euronews, că nu a discutat cu președintele Nicușor Dan despre posibilitatea ca Eugen Tomac să fie nominalizat pentru funcția de premier. El a spus că a aflat despre această variantă „din presă”.

Întrebat dacă s-a discutat despre numele lui Eugen Tomac în negocierile pentru formarea viitorului Guvern, Kelemen Hunor a spus că nu are mai multe informații decât cele apărute public.

„Mult mai puțin decât știți voastre. Că am citit și în presă. Eu de săptămâna trecută când am avut consultările formale cu președintele Dan, eu n-am mai vorbit cu el. (…) Nu știu, nu mi-a zis președintele nimic de ce intenție are, cu cine dorește să formeze un guvern. Nici cu domnul Tomac n-am vorbit”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen a adăugat că este posibil ca varianta aceasta să fie analizată la Cotroceni.

„Poate că e o variantă, dacă a apărut pe sursă, pe care se bazează cineva. Cred că domnul președinte vede că e o problemă de formare a guvernului și a găsit o ecuație pentru a rezolva această problemă. Și încearcă acum să vadă dacă va funcționa”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a explicat, totodată, că discuția despre Eugen Tomac trebuie separată în mai multe planuri. Pe de o parte, a spus că îl apreciază personal pe europarlamentar.

„Nu e nimic personal aici, îl știu, e un om extrem de onorabil, corect. Ne știm încă din Parlament, că a fost foarte mult timp parlamentar la Camera Deputaților. Și e un om care ascultă pe toți, un om care nu este conflictual. Deci, din acest punct de vedere, ar fi ok”, a afirmat acesta.

De asemenea, Kelemen Hunor a spus că există semne de întrebare legate de reprezentarea politică a lui Eugen Tomac, în condițiile în care PMP nu este în Parlament.

„După aceea trebuie să vedem pe cine reprezintă domnul Tomac. Și aici vorbim despre un partid care nu e în Parlamentul României. Să încredințez formarea unui președinte de partid care nu este în Parlament, din punct de vedere politic, e cam interesant, ca să spun așa, e o rezolvare interesantă a ecuației”, a spus liderul UDMR.

El a mai precizat că nu este evident nici ce tip de guvern ar încerca să formeze Eugen Tomac, dacă ar primi mandatul de premier.

„Nu știm cu cine dorește domnul Tomac, dacă va fi nominalizat, să formeze un guvern. Dorește un guvern politic? Dacă da, atunci din cine să fie format acel guvern? Dorește un guvern tehnocrat? E o altă variantă? Atunci trebuie să vedem cu ce program de guvernare vine”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă varianta Tomac a fost discutată la consultările de săptămâna trecută cu președintele Nicușor Dan, liderul UDMR a negat.

„Nu, nu a fost pronunțat niciun nume săptămâna trecută la consultările la care am fost eu prezent. Sigur ne-a întrebat domnul președinte dacă avem vreo propunere, noi am spus că nu avem o propunere de prim-ministru și n-am mai discutat despre nume”, a spus acesta.

Liderul UDMR a făcut precizări și despre ideea potrivit căreia Eugen Tomac ar putea reprezenta o variantă „independentă” tocmai pentru că este liderul unui partid mic și neparlamentar.

„E o responsabilitate politică. Deci când votezi un guvern, înseamnă că partidele își asumă o responsabilitate, o răspundere pentru acel guvern. Independent de cine? Deci nu există independent. Asta e o găselniță frumoasă”, a declarat liderul UDMR.

Acesta a transmis, totuși, că UDMR ar putea colabora cu Eugen Tomac, dacă vor exista discuții și un program bine structurat de guvernare.

„Din acest punct de vedere, sigur că putem colabora cu Eugen Tomac. Nu avem o problemă, mai ales dacă va solicita o colaborare sau o susținere și dacă vom ști ce dorește să facă, ce program de guvernare dorește”, a spus Kelemen Hunor.

