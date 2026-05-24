Crin Antonescu: „Este o nerușinare să vorbim despre al doilea mandat al cuiva”

Invitat, duminică seara, la Antena 3 CNN, fostul lider al PNL Crin Antonescu a fost întrebat dacă e posibilă o pregătire a lui Ilie Bolojan de a candida la președinție.

„Un conflict politic care deja se vede”

„Eu cred că ei sunt într-un conflict politic care deja se vede”, a declarat Antonescu, adăugând că „mai e mult până la alegeri”.

El a precizat că atât „oamenii politici cât și presa au superficialitatea, neseriozitatea și chiar ridicolul de a discuta într-o situație cu dinamica, situație internațională, și internă, ce se va întâmpla peste patru ani”.

„Este o nerușinare chiar, să discutăm despre al doilea mandat sau nu, al cuiva”, a menționat fostul lider PNL.

Mai este timp până la alegeri

Antonescu a mai menționat că „dacă domnul Bolojan are dorința de a deveni președinte și de a candida, ăsta este un lucru absolut legitim”, dar și că mai este timp până la alegerile prezidențiale.

„Asta dacă nu se înfurie foarte tare să îl suspende și pe Nicușor Dan, dar nu au voturi”, a mai declarat acesta. „Mai au vreo trei anișori bătuți pe muchie” până la noi alegeri.

„Românii trebuie totuși să trăiască, să fie guvernați și să aibă niște politicieni cât de cât raționali, cerebrali și eficienți în frunte. Că de-aia i-au ales”, a concluzionat Crin Antonescu.