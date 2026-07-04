Lider liberal: Următorul mandat al lui Nicușor Dan depinde de relația cu PNL și Ilie Bolojan

„El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, de modernizarea statului și de reformarea statului”, a afirmat Sighiartău, sâmbătă, la Digi24.

Liberalul a susținut însă că președintele și-ar fi pierdut o parte din susținători în primul an de mandat.

„În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariul a ceea ce a susținut în perioada de campanie”, a spus Sighiartău.

Acesta a invocat și deciziile din domeniul justiției, afirmând că „propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către președintele Nicușor Dan”.

„Ilie Bolojan avea cele mai mari șanse să câștige alegerile prezidențiale”

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să candideze la următoarele alegeri prezidențiale, Sighiartău a afirmat că actualul lider liberal ar fi avut cele mai mari șanse la scrutinul din 2025, dar a ales să nu intre în cursă.

„Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse, din studiile la care am avut acces sociologice, să candideze în anul 2025 la alegeri prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu: Mi-am dat cuvântul”, a declarat acesta.

Potrivit lui Sighiartău, mai mulți membri ai partidului au încercat să îl convingă pe Bolojan să candideze, iar o astfel de candidatură ar fi afectat șansele lui Nicușor Dan.

De ce va depinde următorul mandat al lui Nicușor Dan

„Dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar”, a afirmat liberalul.

Referitor la următoarele alegeri prezidențiale, Sighiartău a spus că este prea devreme pentru o decizie, însă a transmis că Nicușor Dan trebuie să demonstreze că dorește un parteneriat cu PNL.

„Următorul mandat va depinde foarte mult de ceea ce va face Nicușor Dan și cum va reevalua situația cu Partidul Național Liberal și inclusiv cu Ilie Bolojan”, a spus acesta.

„Dacă Nicușor Dan consideră că trebuie să aibă un partener cu Partidul Național Liberal, trebuie să arate acest lucru”, a adăugat Sighiartău.