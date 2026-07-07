Claudiu Manda susține că în jurul PSD sunt peste 200 de voturi: Cu susținerea UDMR am putea pune Guvern

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat marți, la Podcasturile Cotidianul, că în jurul coaliţiei PNL-USR-UDMR, astăzi, sunt undeva la 150-160 de voturi și a susținut că PSD are susținerea a mai mult de 200 de parlamentari în privința unui nou executiv.

El a afirmat că prima opțiune a PSD rămâne refacerea coaliției, iar o altă variantă ar fi și un guvern minoritar în jurul PSD, unde ar mai fi nevoie de „30 şi ceva de voturi”.

„În jurul PSD sunt 200 şi un pic de voturi. Vorbim de PSD, de grupul minorităţilor şi de alte grupuri politice care au şi votat la moţiune”, a declarat secretarul general al PSD, Claudiu Manda, la Podcasturile Cotidianul.

„În jurul coaliţiei PNL, USR, UDMR, astăzi cred că sunt undeva 150-160 de voturi. În jurul coaliţiei PSD sunt peste 200 de voturi. Şi atunci există o variantă în care să se refacă coaliţia sau să existe un guvern minoritar, sau în jurul PSD şi atunci ar mai fi nevoie de 30 şi ceva de voturi”, a completat Manda.

Manda: Cu susținerea UDMR am putea pune Guvern

Social-democratul a mai punctat faptul că dacă UDMR ar decide să voteze pentru învestirea unui guvern PSD în Parlament, Executivul ar trece.

„Spre exemplu, UDMR-ul dacă ar veni alături de PSD, să fie la guvernare, fie să susţină investirea unui astfel de guvern, am putea să vorbim de peste 233 de voturi, să mergem în faţa preşedintelui şi să spunem că putem să generăm o astfel de majoritate. (…) Cel puțin pe subiectul anticipatelor și pe subiectul suspendării, între UDMR și PSD există cumva o convergență de mesaj. Și eu nu cred că UDMR-ul ar merge până la capăt alături de PNL și USR cu ideea de anticipate și, bineînțeles, cu ideea de suspendarea președintelui”, a conchis Manda.