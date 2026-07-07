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Ministrul interimar al Muncii: 409 persoane vulnerabile au fost relocate. Guvernul va aloca fonduri din rezerva bugetară pentru acoperirea costurilor până la finalul anului

Un număr de 409 persoane vulnerabile au fost relocate la nivel național în centre rezidențiale, servicii sociale și unități medicale, potrivit unei informări publice transmise de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.
Ministrul interimar al Muncii: 409 persoane vulnerabile au fost relocate. Guvernul va aloca fonduri din rezerva bugetară pentru acoperirea costurilor până la finalul anului
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
07 iul. 2026, 19:46, Politic
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Datele au fost centralizate de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și verificate în teren de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială.

Situația documentelor de identitate și a veniturilor

Conform situației prezentate, 171 dintre persoanele relocate dețin acte de identitate, unele expirate, iar pentru alte 159 au fost demarate proceduri de emitere a documentelor sau de stabilire a identității. Totodată, 125 de persoane au certificate de încadrare în grad de handicap, 121 figurează cu venituri sau au declarat venituri, iar 18 au declarat că dețin o locuință. În cazul a 165 de persoane a fost confirmată existența unor rude.

Din totalul persoanelor relocate în centre rezidențiale și servicii sociale, 125 sunt femei și 268 bărbați. Din punct de vedere al vârstei, șase persoane au până în 40 de ani, 131 au între 40 și 65 de ani, 28 au peste 80 de ani, iar pentru 19 persoane nu există date disponibile. Alte 15 persoane au fost internate în unități medicale, majoritatea fiind bărbați, cu vârste cuprinse între 40 și peste 80 de ani.

Cele mai multe relocări în centre sociale au avut loc în județele Alba (60 de persoane), Satu Mare (56), Sibiu (42), Arad (38) și Cluj (36), fiind implicate în total 20 de județe. Alte 15 persoane au fost relocate în unități medicale din județul Bihor, inclusiv la Spitalul de Neurologie și Psihiatrie Oradea.

Ministrul interimar a anunțat că a dispus monitorizarea și verificarea săptămânală a situației persoanelor relocate de către inspectorii sociali și a solicitat sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române pentru identificarea celor 11 persoane care nu dețin CNP.

De asemenea, Guvernul urmează să adopte o hotărâre prin care vor fi alocate resurse financiare din Fondul de rezervă bugetară, astfel încât standardul de cost pentru toate persoanele preluate să fie acoperit până la sfârșitul anului.

Prioritatea autorităților

Potrivit ministrului, măsura va permite furnizorilor de servicii sociale să asigure îngrijirea și sprijinul necesare fără întreruperi și fără presiuni suplimentare asupra bugetelor locale.

„Prioritatea mea și a Ministerului este ca fiecare persoană relocată să beneficieze de protecția, îngrijirea și sprijinul de care are nevoie”, a transmis ministrul, precizând că va reveni cu informări suplimentare pe acest subiect.

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