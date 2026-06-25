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Dragoș Pîslaru anunță că România a stabilit un record în ceea ce privește atragerea de fonduri europene

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a anunțat că în ultimele 12 luni România a stabilit un record în ceea ce privește atragerea fondurilor europene.
Dragoș Pîslaru anunță că România a stabilit un record în ceea ce privește atragerea de fonduri europene
Sursa: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
25 iun. 2026, 16:31, Politic
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Conform ministrului, România a atras în perioada iunie 2025 – iunie 2026 10 miliarde de euro fonduri europene: „Este un record absolut pe fonduri europene atrase vreodată în 12 luni consecutive”.

Dragoș Pîslaru susține că a fost triplată absorbția pe fondurile de coeziune, de la 3.279.387.099 euro anul trecut la 10.418.362.085 euro în prezent, adică un plus de 7.138.974.986 euro.

„După ce ne-am obișnuit să fim mereu ultimii în toate clasamentele, România este astăzi pe locul 2 în Uniunea Europeană la sume nete absorbite”, adaugă Pîslaru.

El spune că, în ciclul financiar actual, contractarea a atins pragul de 97% și că „sunt sigur că ajungem la 100%”, iar pe PNRR au fost atrase sume brute de 2.620.279.973 euro pe cererea de plată nr. 4, 350.692.010 euro pe cerea de plată nr. 3, adică 2.970.971.983 euro.

Dragoș Pîslaru susține că există perpesctive ca România să ajungă la 95% absorbție pe PNRR.

„Investițiile din bani europeni au ajuns să reprezinte 76% din investițiile publice ale României, contribuție esențială în reducerea deficitului bugetar”, a adăugat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene într-o postare pe Facebook.

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