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Dragoș Pîslaru: România poate atinge 100% absorbție a fondurilor, dar pierderile pot ajunge la sute de milioane de euro

Într-o intervenție privind absorbția fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, a declarat în emisiunea Harta de imact de la G4meida, că România poate atinge un nivel foarte ridicat de implementare în actualul ciclu financiar, dar a avertizat asupra unor posibile pierderi dacă proiectele nu sunt finalizate la timp.
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Andrei Rachieru
24 iun. 2026, 15:03, Politic
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„Programul în acest ciclu financiar, eu nu am niciun dubiu că vom ajunge la 100%, în condițiile în care avem 97% contractare. Toate apelurile care mai erau restante le-am lansat în transparență și toate apelurile care au mai rămas vor fi lansate anul acesta. Deci nu avem niciun dubiu”, a afirmat Pîslaru.

El a adăugat că, în pofida acestui optimism privind absorbția, există în continuare riscuri financiare semnificative.

„Se duce la un risc de pierdere de 200–300 de milioane pe o sumă de 10 miliarde. Asta este un lucru extraordinar de important”, a spus acesta, referindu-se la impactul întârzierilor și al proiectelor care nu mai pot fi corectate în fazele finale.

Oficialul a comentat și relația cu Comisia Europeană în contextul proiectelor din PNRR, susținând că responsabilitatea ajustării acestora aparține statelor membre.

„Comisia Europeană a zis că nu există procedură prin care eu să vin în Comisie să vă dau jos proiecte. Voi trebuie să vi le asumați într-un exercițiu de renegociere”, a precizat Pîslaru.

El a concluzionat că întârzierile și lipsa de asumare politică în anumite momente au generat dificultăți în implementarea unor investiții majore.

Emisiunea poate fi urmărită AICI.

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