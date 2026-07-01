Prima pagină » Politic » „Grindeanu a dispărut în boscheți”, spune Pîslaru: „Au încercat să croșeteze două guverne”

„Grindeanu a dispărut în boscheți”, spune Pîslaru: „Au încercat să croșeteze două guverne”

Dragoș Pîslaru comentează ultima declarație a lui Sorin Grindeanu și explică de ce PNL rămâne la varianta Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit
Șeful Transporturilor anunță ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer
Șeful Transporturilor anunță ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer
„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”: Miruță, despre procesul de suspendare a președintelui demarat de AUR
„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”: Miruță, despre procesul de suspendare a președintelui demarat de AUR
„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”
„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”
Andreea Tobias
01 iul. 2026, 22:15, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dragoș Pîslaru a comentat, la Digi24, propunerea făcută de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind un posibil acord politic. Pîslaru a explicat de ce consideră declarația liderului PSD una retorică și a reafirmat susținerea PNL pentru varianta Siegfried Mureșan la funcția de premier. Discuția vine în contextul tensiunilor dintre PNL și PSD privind formarea guvernului.

Cum a comentat Dragoș Pîslaru propunerea lui Sorin Grindeanu?

Întrebat despre propunerea făcută de liderul PSD, Dragoș Pîslaru a spus că o va considera o declarație retorică. El a explicat că acest lucru nu înseamnă neapărat că afirmația va fi și pusă în practică. Pîslaru a menționat că partidele au mai semnat astfel de acorduri în trecut, iar valoarea lor s-a dovedit limitată.

Ce condiții pune PNL pentru un eventual acord?

Pîslaru a subliniat nevoia de reciprocitate între partide în cadrul oricărui acord politic. El a precizat că alegerea prim-ministrului nu este o decizie a PSD, ci una care revine președintelui României. Potrivit lui, acordul propus de PNL vizează reformele și condițiile necesare pentru susținerea reciprocă între partide. Printre obiectivele menționate se numără PNRR, SAFE, OECD și controlul deficitului bugetar.

Europarlamentarul a afirmat că este legitim ca PSD să își propună propriul candidat la funcția de premier. El a spus însă că este surprins că această variantă nu a fost propusă încă de la începutul crizei guvernamentale. Pîslaru a criticat faptul că Sorin Grindeanu ar fi lipsit din prim-plan o perioadă, în timp ce alte variante de guvernare erau negociate.

„Deci ne revedem, nu știu câte zile mai târziu, cu o mare dorință a PSD de a guverna, dar cu Sorin Grindeanu, care dispăruse, cum s-a mai spus, în boscheți o perioadă de timp, în sensul că au încercat să croșeteze două guverne, mai întâi Tomac și apoi Veștea, și au avut o contribuție însemnată la acele eșecuri monumentale și acum brusc le-a crescut apetitul de a guverna”.

PNL rămâne la varianta Siegfried Mureșan?

Pîslaru a confirmat că PNL susține în continuare alianța cu USR și UDMR, alături de propunerea Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. El a amintit colaborarea anterioară cu Mureșan din Parlamentul European, inclusiv pe dosarul cadrului de reziliență. Pîslaru a menționat că Mureșan este în prezent negociator european pe bugetul pentru perioada 2028-2034.

Ce a spus Pîslaru despre declarația liderului PNL, Ilie Bolojan?

Potrivit lui Pîslaru, președintele PNL a cerut flexibilitate atât din partea PSD, cât și din partea propriului partid. Acesta ar fi sugerat posibilitatea propunerii unui alt premier decât Sorin Grindeanu. Pîslaru a insistat asupra ideii de reciprocitate între partidele implicate în negocieri.

Este posibilă o colaborare între PNL și PSD în acest moment?

Pîslaru a spus că este nevoie de o perioadă de „răcorire” în relația dintre partide. El a adăugat că un interval de una-două săptămâni ar putea clarifica pașii următori pentru formarea unui guvern. Europarlamentarul a criticat ideea ca PSD să impună condiția guvernării exclusiv alături de acest partid. El a spus că o astfel de poziție nu ar reflecta spiritul unei colaborări bazate pe încredere.

Declarația vine în plin blocaj privind formarea noului Guvern, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat dispus să accepte inclusiv o rotativă guvernamentală, cu condiția ca PSD să dea primul premier. Negocierile dintre partidele proeuropene continuă, fără un acord privind viitorul prim-ministru.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da