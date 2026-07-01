„Grindeanu a dispărut în boscheți”, spune Pîslaru: „Au încercat să croșeteze două guverne”

Dragoș Pîslaru a comentat, la Digi24, propunerea făcută de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind un posibil acord politic. Pîslaru a explicat de ce consideră declarația liderului PSD una retorică și a reafirmat susținerea PNL pentru varianta Siegfried Mureșan la funcția de premier. Discuția vine în contextul tensiunilor dintre PNL și PSD privind formarea guvernului.

Cum a comentat Dragoș Pîslaru propunerea lui Sorin Grindeanu?

Întrebat despre propunerea făcută de liderul PSD, Dragoș Pîslaru a spus că o va considera o declarație retorică. El a explicat că acest lucru nu înseamnă neapărat că afirmația va fi și pusă în practică. Pîslaru a menționat că partidele au mai semnat astfel de acorduri în trecut, iar valoarea lor s-a dovedit limitată.

Ce condiții pune PNL pentru un eventual acord?

Pîslaru a subliniat nevoia de reciprocitate între partide în cadrul oricărui acord politic. El a precizat că alegerea prim-ministrului nu este o decizie a PSD, ci una care revine președintelui României. Potrivit lui, acordul propus de PNL vizează reformele și condițiile necesare pentru susținerea reciprocă între partide. Printre obiectivele menționate se numără PNRR, SAFE, OECD și controlul deficitului bugetar.

Europarlamentarul a afirmat că este legitim ca PSD să își propună propriul candidat la funcția de premier. El a spus însă că este surprins că această variantă nu a fost propusă încă de la începutul crizei guvernamentale. Pîslaru a criticat faptul că Sorin Grindeanu ar fi lipsit din prim-plan o perioadă, în timp ce alte variante de guvernare erau negociate.

„Deci ne revedem, nu știu câte zile mai târziu, cu o mare dorință a PSD de a guverna, dar cu Sorin Grindeanu, care dispăruse, cum s-a mai spus, în boscheți o perioadă de timp, în sensul că au încercat să croșeteze două guverne, mai întâi Tomac și apoi Veștea, și au avut o contribuție însemnată la acele eșecuri monumentale și acum brusc le-a crescut apetitul de a guverna”.

PNL rămâne la varianta Siegfried Mureșan?

Pîslaru a confirmat că PNL susține în continuare alianța cu USR și UDMR, alături de propunerea Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. El a amintit colaborarea anterioară cu Mureșan din Parlamentul European, inclusiv pe dosarul cadrului de reziliență. Pîslaru a menționat că Mureșan este în prezent negociator european pe bugetul pentru perioada 2028-2034.

Ce a spus Pîslaru despre declarația liderului PNL, Ilie Bolojan?

Potrivit lui Pîslaru, președintele PNL a cerut flexibilitate atât din partea PSD, cât și din partea propriului partid. Acesta ar fi sugerat posibilitatea propunerii unui alt premier decât Sorin Grindeanu. Pîslaru a insistat asupra ideii de reciprocitate între partidele implicate în negocieri.

Este posibilă o colaborare între PNL și PSD în acest moment?

Pîslaru a spus că este nevoie de o perioadă de „răcorire” în relația dintre partide. El a adăugat că un interval de una-două săptămâni ar putea clarifica pașii următori pentru formarea unui guvern. Europarlamentarul a criticat ideea ca PSD să impună condiția guvernării exclusiv alături de acest partid. El a spus că o astfel de poziție nu ar reflecta spiritul unei colaborări bazate pe încredere.

Declarația vine în plin blocaj privind formarea noului Guvern, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat dispus să accepte inclusiv o rotativă guvernamentală, cu condiția ca PSD să dea primul premier. Negocierile dintre partidele proeuropene continuă, fără un acord privind viitorul prim-ministru.