Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan spune că energia este domeniul în care sunt cele mai multe nereguli

Ilie Bolojan spune că energia este domeniul în care sunt cele mai multe nereguli

Ilie Bolojan, premierul interimar, a spus miercuri că cele mai mari probleme le-a găsit în domeniul energiei, când a fost întrebat în ce cămară a statului s-a îngrozit după ce a aprins lumina.
Does Nicuşor Dan have a solution to the political crisis? What did Bolojan say
Does Nicuşor Dan have a solution to the political crisis? What did Bolojan say
Fanii lui Rayo au „dat acatist” la St. Thomas Church din Leipzig înaintea finalei cu Crystal Palace. Mesaje și pentru Rațiu
Fanii lui Rayo au „dat acatist” la St. Thomas Church din Leipzig înaintea finalei cu Crystal Palace. Mesaje și pentru Rațiu
Ilie Bolojan dă detalii despre contractul de lobby cu SUA al lui Nicușor Dan: „a fost un vot prin corespondență în CSAT”. Ce i-a propus ambasadorul Muraru lui Bolojan când era președinte interimar
Ilie Bolojan dă detalii despre contractul de lobby cu SUA al lui Nicușor Dan: „a fost un vot prin corespondență în CSAT”. Ce i-a propus ambasadorul Muraru lui Bolojan când era președinte interimar
Serviciile de informații au prea multă putere în România? Răspunsul lui Ilie Bolojan
Serviciile de informații au prea multă putere în România? Răspunsul lui Ilie Bolojan
Ce spune Ilie Bolojan despre unirea Republicii Moldova cu România: „Dacă ar depinde de votul meu, da”
Ce spune Ilie Bolojan despre unirea Republicii Moldova cu România: „Dacă ar depinde de votul meu, da”
Cosmin Pirv
27 mai 2026, 14:16, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Premierul interimar a descris în luna aprilie mecanismele prin care se pierd bani publici, inclusiv rețele conectate politic și instituțional. El a descris metaforic aceste practici ca pe niște „rozătoare” care consumă resursele statului, explicând că rolul său a fost să „aprindă lumina” și să scoată la vedere problemele.

„Și, foarte plastic, gândiți-vă că în «cămara aceea pe care o mai are gospodarul», atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani, un fel de rozătoare care îți rod acele «alimente». Și, metaforic, am aprins becurile cât se poate de clar. Nu e rostul meu, dar asta am încercat: să fac lumină acolo, dar am o experiență în administrație și astfel am înțeles un lucru foarte important”, a spus Ilie Bolojan.

„Cele mai mari probleme sunt în zona de energie”

Într-un interviu acordat miercuri DigiFM, premierul interimar a fost întrebat în ce cămară s-a îngrozit când a aprins lumina.

„Cele mai mari probleme cred că sunt în zona de energie, la modul cinstit, pentru că sunt și foarte mulți bani și pentru că e o zonă în care companiile publice practic fac legea. Gândiți-vă că trei companii puiblice produc 60% din energia României, una reglementează lucrurile, una transportă, aici neregulile au un impact distrugător”, a spus Ilie Bolojan.

El a adăugat că în toate companiile sunt „spații de îmbunătățire”.

„Dar vă spun, tot foarte cinstit, aproape toate instituțiile pe care le-am analizat aveau spații mari de îmbunătățire. Deci se poate schimba foarte mult în România cu o guvernare bună, dar e greu să faci o guvernare bună cu 15%, în timp ce ceilalți te torpilează”, a declarat premierul interimar.

Citește și

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
Republica Moldova atinge un nou record și asigură peste 70% din curentul unei zile din surse verzi. România rămâne codașa UE la acest capitol
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Canadienii își majorează participația la 90% în proiectul minier polimetalic Bihor Sud din Munții Apuseni. Interes pentru nichel și cobalt
Libertatea
5 zodii lovite de noroc până pe 30 iunie! Banii vin din toate direcțiile, iar dragostea le schimbă viața
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia