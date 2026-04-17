Bolojan a dat „din casă”: spune că „a deranjat mult” și vorbește despre „șoriceii și șobolanii care contribuie la risipa banilor publici”. Cui se adresează mesajul

Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile luate pentru limitarea risipei banului public au provocat reacții puternice, explicând că a „deranjat destul de mult” interese consolidate în timp și descriind metaforic sistemul drept o „cămara” în care „rozătoarele” consumă resursele statului.

Premierul a explicat că intervențiile sale au vizat mai multe mecanisme prin care, în opinia sa, se pierdeau bani publici, de la credite neperformante acordate de instituții financiare până la blocaje administrative în sectorul energetic.

„În acest mandat am deranjat destul de mult. Pe cine? Gândiți-vă că am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat. Și v-aș da niște exemple, pentru că prăduirea bugetului de stat se poate face în multe feluri. Gândiți-vă că dacă ai o bancă care dă credite care sunt neperformante, înseamnă că banca nu le mai recuperează. Și când ai o bancă cum a fost Exit Bank, care a acordat credite, de exemplu, neperformante, care nu vor mai fi returnate și în acest mandat nu s-a mai dat niciun alt fel de credit, înseamnă că ai limitat o prăduire a bugetului public. În momentul în care, de exemplu, vrei să ai energie ieftină pentru țara noastră, pentru fiecare gospodărie din România, pentru companiile românești, dar permiți ca accesul în sistemul energetic în România să fie blocat de hârtii.(…) Gândiți-vă că, în condițiile în care companiile de stat, dacă le conduce refuzul pe contracte bune, fără mari responsabilități și pui reflectoarele pe ei, deranjează destul de mult. Și așa mai departe”, a declarat premierul pentru Radio România Actualitați.

„Șoriceii și șobolanii” care contribuie la risipa și consumul banilor publici fără justificare

Șeful executivului a mai spus că, deși a acționat „cu frâna de mână” în multe situații, a încercat să expună și să corecteze mecanismele prin care se pierd bani publici, inclusiv rețele conectate politic și instituțional. El a descris metaforic aceste practici ca pe niște „rozătoare” care consumă resursele statului, explicând că rolul său a fost să „aprindă lumina” și să scoată la vedere problemele.

„Ce am făcut, practic, deși de multe ori cu frâna de mână? Am pus reflectoarele pe aceste zone, am căutat să schimb legislații și să corectez lucrurile și aceste zone sunt conectate trans-politic și trans-instituțional la oameni care au susținut aceste lucruri. Și, foarte plastic, gândiți-vă că în «cămara aceea pe care o mai are gospodarul», atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani, un fel de rozătoare care îți rod acele «alimente». Și, metaforic, am aprins becurile cât se poate de clar. Nu e rostul meu, dar asta am încercat: să fac lumină acolo, dar am o experiență în administrație și astfel am înțeles un lucru foarte important”, a afirmat acesta.

În esență, Bolojan a continuat speficând că nu doar furtul direct afectează bugetul, ci și risipa și lipsa de responsabilitate în cheltuirea banilor publici. Chiar și simpla existență a unor posturi nejustificate sau a unor mecanisme ineficiente generează pierderi importante. El afirmă că a încercat constant să elimine aceste vulnerabilități și consideră că tocmai aceste acțiuni au deranjat interesele existente.

„Degeaba îți umpli cămara prin munca oamenilor, prin impozite și taxe, dacă din acea cămară ori risipești banii, ori rozătoarele ți-i rod și peste tot pe unde am fost am căutat să nu risipesc banii, să elimin formulele de pierdere de bani, indiferent sub ce formă au fost, pentru că orice om care consumă niște bani publici fără să-și justifice acel post înseamnă o pierdere de bani publici și nu neapărat furtul direct este doar o pierdere. Aici sunt pierderi enorme pe care am încercat să le corectez în fiecare zi și, în mod evident, și asta consider că a deranjat”, a afirmat șeful Guvernului.

Planul PSD pentru înlăturarea lui Bolojan, confirmat de Claudiu Manda

Cu certitudine, nu este vreo coincidența și nici vreun secret că premierul, atunci când a menționat rozătoarele, ar face referire la PSD, care de altfel amenință de săptămâni bune cu ieșirea de la guvernare. Mai mult, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a confirmat public, scenariul pregătit de social-democrați pentru perioada imediat următoare votului din ședința conducerii partidului programată luni.

Potrivit declarațiilor sale, dacă PSD va decide retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, următorul pas va fi solicitarea demisiei acestuia, iar în lipsa unei retrageri rapide, miniștrii social-democrați vor ieși din Guvern.

PSD va intra luni, 20 aprilie, într-o consultare internă decisivă privind viitorul coaliției și susținerea acordată premierului Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor Mediafax, aproximativ 5.000 de membri ai partidului ar urma să voteze dacă îi retrag sau nu sprijinul politic șefului Guvernului, într-o ședință programată la Parlament.