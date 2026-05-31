Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Românilor de Pretutindeni: România trebuie să rămână aproape de cetățenii săi oriunde s-ar afla

„Le transmit tuturor românilor aflați peste hotare respectul și recunoștința mea pentru modul în care păstrează vie legătura cu România”, a afirmat Bolojan.

Acesta a subliniat că românii din afara granițelor contribuie la imaginea și forța comunității românești prin activitatea lor de zi cu zi, prin valorile transmise copiilor și prin legătura pe care o mențin cu țara de origine.

„Știu că drumul departe de casă vine adesea cu sacrificii și încercări. Tocmai de aceea, România trebuie să rămână aproape de cetățenii săi oriunde s-ar afla, să îi asculte și să construiască punți reale de sprijin și colaborare”, a transmis premierul demis.

În încheiere, Ilie Bolojan le-a mulțumit românilor din diaspora pentru faptul că își păstrează rădăcinile și le-a urat „La mulți ani tuturor românilor de pretutindeni!”.