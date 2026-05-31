Oana Țoiu: Președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA a reafirmat sprijinul pentru România și NATO

„Senatorul James Risch, președintele Comitetului pentru relații externe al Senatului, a reafirmat răspicat importanța responsabilității comune pentru spațiul aliat și i-am mulțumit pentru solidaritate”, a transmis Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a amintit că s-a întâlnit cu senatorul american la Washington, în toamna anului trecut, discuțiile fiind axate pe cooperarea bilaterală în domeniile apărării și economiei.

Potrivit acesteia, James Risch este „un partener de dialog constant al României și un bun cunoscător al regiunii și al parteneriatului strategic”.

„Nu alegem vremurile pe care le trăim, dar alegem cum le răspundem. Iar solidaritatea este cheie pentru pace și baza prosperității”, a mai afirmat ministra de Externe.

Oana Țoiu a anunțat totodată că, în luna octombrie, Ministerul Afacerilor Externe va găzdui o delegație formată din membri ai echipelor din Congresul SUA, cu o componentă axată pe apărare, în cadrul programului MECEA.

Programul a fost semnat luna trecută cu Departamentul de Stat al SUA și reprezintă o premieră pentru România din 1961, de la lansarea acestui program american, a precizat ministra.