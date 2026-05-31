Prima pagină » Politic » Oana Țoiu: Președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA a reafirmat sprijinul pentru România și NATO

Oana Țoiu: Președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA a reafirmat sprijinul pentru România și NATO

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a salutat mesajul de susținere transmis de senatorul american James Risch, președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA, care a reafirmat importanța responsabilității comune pentru securitatea spațiului aliat.
Oana Țoiu: Președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA a reafirmat sprijinul pentru România și NATO
Sursa foto: Facebook/Oana Țoiu
Andrei Rachieru
31 mai 2026, 11:27, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Senatorul James Risch, președintele Comitetului pentru relații externe al Senatului, a reafirmat răspicat importanța responsabilității comune pentru spațiul aliat și i-am mulțumit pentru solidaritate”, a transmis Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a amintit că s-a întâlnit cu senatorul american la Washington, în toamna anului trecut, discuțiile fiind axate pe cooperarea bilaterală în domeniile apărării și economiei.

Potrivit acesteia, James Risch este „un partener de dialog constant al României și un bun cunoscător al regiunii și al parteneriatului strategic”.

„Nu alegem vremurile pe care le trăim, dar alegem cum le răspundem. Iar solidaritatea este cheie pentru pace și baza prosperității”, a mai afirmat ministra de Externe.

Oana Țoiu a anunțat totodată că, în luna octombrie, Ministerul Afacerilor Externe va găzdui o delegație formată din membri ai echipelor din Congresul SUA, cu o componentă axată pe apărare, în cadrul programului MECEA.

Programul a fost semnat luna trecută cu Departamentul de Stat al SUA și reprezintă o premieră pentru România din 1961, de la lansarea acestui program american, a precizat ministra.

Recomandarea video

EXCLUSIV | O apropiată a lui Adrian Năstase, propunerea PSD pentru șefia Institutului Cultural Român
G4Media
Madalena, mesaj emoționant pentru cel mai faultat jucător din PSG - Arsenal: „A trebuit s-o facem din nou”
GSP.ro
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu și-a întins nicio capcană. Condițiile lui legate de viitorul premier sunt puse pentru ca Bolojan să rămână în funcție până în 2028″
Gandul
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Cum să te adăpostești de drone în Galați. Pasul unu: „Îl cauți pe administrator, că el are cheia”. El sau președintele blocului, mai importanți ca CSAT în astfel de cazuri
Libertatea
Vin zile grele pentru această zodie! Riscul de a pierde bani este uriaș până pe 1 iunie
CSID
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia