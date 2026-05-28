Șefii diplomației din România și India au discutat despre investiții în apărare, energia regenerabilă și oțel

Ministrul de Externe din România, Oana Țoiu, s-a întâlnit cu omologul indian în Cipru.

„Discuție excelentă cu omologul meu indian DrSJaishankar în marja Gymnich-ului din Cipru, a patra noastră întâlnire”, a scris Țoiu pe rețeaua e socializare.

Potrivit statisticilor oficiale, comerțul dintre România și India a ajuns la 1,2 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu peste 20% față de 2024.

„După deblocarea Comisiei noastre Comune de Cooperare Economică, după o pauză de 8 ani, am dat un impuls real relației, iar investițiile se accelerează deja. Pregătim acum terenul astfel încât ambele economii ale noastre să profite la maximum de viitorul Acord de Liber Schimb UE-India, cu un potențial puternic în industria de apărare, energia regenerabilă, oțelul, industria auto, îngrășămintele și infrastructura portuară”, a transmis șefa diplomației din România.

De asemenea, cei doi au discutat despre evoluțiile din Orientul Mijlociu, despre securitatea energetică, despre conectivitatea și coridorul IMEC, precum și despre libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz.