Prima pagină » Politic » Ministrul Oana Țoiu: „Amenințările hibride ale Rusiei vor crește"

Ministrul Oana Țoiu: „Amenințările hibride ale Rusiei vor crește”

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat în perioada 21-22 mai la Reuniunea miniștrilor de externe NATO de la Helsingborg, Suedia. Oficialul român a avertizat că amenințările hibride venite dinspre Rusia vor crește în intensitate și a anunțat că România va găzdui la București, în octombrie, simpozionul aliat dedicat acestui subiect.
Andreea Tobias
22 mai 2026, 17:28, Politic
Reuniunea miniștrilor de externe NATO de la Helsingborg a fost dedicată pregătirii Summit-ului de la Ankara. Pe agendă: implementarea angajamentelor de la Haga, creșterea cheltuielilor de apărare, consolidarea industriei de apărare transatlantice și sprijinul continuu pentru Ucraina.

Ministrul Oana Țoiu a susținut că Summit-ul de la Ankara trebuie să reconfirme unitatea și solidaritatea transatlantică. A pledat pentru o împărțire echitabilă a responsabilităților între statele membre și pentru consolidarea contribuției aliaților europeni la apărarea continentului.

Ucraina și Marea Neagră, priorități ale României

Oficialul român a reiterat necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina. „Securitatea Ucrainei este cel mai puternic indicator al menținerii și consolidării securității euro-atlantice”, a declarat Țoiu.

A pledat pentru reluarea eforturilor de pace și pentru presiune sporită asupra Rusiei. A subliniat că situația de securitate din regiunea Mării Negre generează provocări și pentru Republica Moldova, care are nevoie de sprijin pentru a rezista efectelor războiului și amenințărilor hibride rusești.

România, gazdă a simpozionului NATO pe amenințări hibride

Ministrul Oana Țoiu a anunțat că România va organiza la București, în octombrie 2026, simpozionul aliat dedicat amenințărilor hibride.

„Experți din toate statele aliate se vor reuni la București pentru a construi un răspuns comun”, a declarat ministrul. „Evaluăm că numărul și intensitatea amenințărilor hibride, în special venite dinspre Rusia, vor crește în spațiul aliat în viitor.”

România a susținut la Helsingborg necesitatea unui răspuns NATO mai coordonat la acest tip de amenințări, alături de alți aliați.

