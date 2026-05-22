Premierul s-a enervat la întrebările despre PNRR și a închis conferința de presă: „Întrebarea este tendențioasă”

Întrebat de ziariști cum a fost posibil ca România să nu reușească să îndeplinească 38 dintre cele 50 de jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în cele 11 luni de când este premier, Ilie Bolojan a catalogat întrebarea drept „tendențioasă” și a reacționat vizibil iritat.

„Întrebarea este tendențioasă. În Parlament trebuie să meargă nouă proiecte de legi. Celelalte jaloane se rezolvă prin ordine de ministru și hotărâri de guvern”, a declarat Bolojan, potrivit sursei citate.

Bolojan: Ministerele au avut timp să rezolve jaloanele

Premierul susține că problemele majore sunt cele care țin de componenta parlamentară și că ministerele responsabile au avut timpul necesar pentru a rezolva reformele asumate.

„Problemele importante sunt cele pe componenta parlamentară. Fiecare minister coordonator de reformă a avut posibilitatea să rezolve jaloanele în perioada în care a considerat de cuviință. Nu vor fi probleme pe îndeplinirea jaloanelor care țin de Guvernul României”, a mai spus acesta.

Conferința de presă s-a încheiat la scurt timp după schimbul de replici cu jurnaliștii.

Miliarde de euro blocate în PNRR

Potrivit informațiilor prezentate de Gândul, România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro, sumă brută, prin cererile de plată 5 și 6 din PNRR, sub formă de granturi și împrumuturi. Aceeași sursă notează că neîndeplinirea jaloanelor ar putea aduce penalizări estimate la peste 15 miliarde de euro, sumă mai mare decât fondurile care ar mai putea fi încasate prin program.