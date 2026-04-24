Ilie Bolojan despre relația cu foștii parteneri de guvernare din PSD: „Am un sentiment de neînțelegere”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, la Europa FM, despre relația de acum cu foștii parteneri de guvernare din PSD și despre modul în care s-a ajuns la tensiunile din coaliție.

Potrivit unei informări a Guvernului, demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au fost trimise și înregistrate la Administrația prezidențială, joi seara.

Urmează ca președintele Nicușor Dan să semneze decretele, iar acestea să fie publicate în Monitorul Oficial.

Miniștrii PSD și-au depus, joi, demisiile din Guvern. Decizia retragerii din Executiv fusese luată anterior, în unanimitate, de conducerea partidului.

Întrebat ce sentiment are față de foștii miniștri PSD, premierul a spus că a pornit de la ideea de înțelegere pentru un acord politic asumat, doar că realitatea din coaliție nu a demonstrat acest aspect.

„Am, așa, un sentiment că atunci când faci o înțelegere, când faci un contract, așa cum am făcut noi protocolul de coaliție, programul de guvernare, pe care le respecți, te aștepți ca și ceilalți să îl respecte. Nu s-a întâmplat asta”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a declarat că una dintre problemele majore a fost, în opinia sa, lipsa de coerență între promisiuni și capacitatea de implementare a unor măsuri.

„Dacă ai un sentiment, așa, uneori de neînțelegere, de ce, dacă nu sunt soluții, de ce creezi așteptări, dacă știi că nu există soluții care să onoreze acele așteptări, pentru că doar vei crea nemulțumire?”, a adăugat premierul.

Acesta a declarat, de asemenea, că orice decizie ar trebui să fie orientată spre stabilitate.

„Am, așa, un sentiment de neînțelegere, de ce trebuie să mai generez o criză, când orice om care are o responsabilitate pentru țara lui, indiferent de poziție, în astfel de situații caută să o întărească, nu să o slăbească”, a mai spus premierul.