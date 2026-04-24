Ilie Bolojan: „Consider că reducerea numărului de parlamentari ar fi un lucru bun”. Ce a declarat despre subvențiile pentru partide și negocierea moțiunii de cenzură

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, la Europa FM, despre reducerea numărului de parlamentari, finanțarea partidelor și sistemul de alegere a primarilor în două tururi.

Întrebat dacă ar susține reducerea numărului de parlamentari la 300, premierul a spus că ideea este una bună în principiu, dar trebuie aplicată cu mare atenție.

„Consider că reducerea numărului de parlamentari ar fi un lucru bun, în general, și nu ar afecta calitatea dezbaterilor publice sau democrația românească. Nu numărul este neapărat la cât se reduce. Este important că atunci când faci reducerea și se poate face, și am spus-o că susțin acest lucru, să se respecte câteva echilibre”, a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a explicat că orice modificare trebuie să țină cont de reprezentarea județelor și a minorităților naționale.

„Pe de-o parte, să ai cel puțin doi senatori în fiecare județ ca să fie reprezentate și puterea și opoziția datorită reprezentării, de exemplu, dar, în același timp, să se păstreze o pondere a minorităților naționale, pentru că astăzi cred că sunt 17 parlamentari ai minorităților. E anormal să reduci numărul de parlamentari în general și fără să reduci ponderea minorităților? Sau este anormal să reduci numărul de parlamentari desființând minoritățile? Deci trebuie păstrate un echilibru”, a mai spus premierul.

Subvenții pentru partidele politice

În ceea ce privește subvențiile acordate partidelor politice, Bolojan a spus că reducerea acestora este o măsură de transparență în cheltuirea banilor publici.

„Din punctul meu de vedere, am făcut două reduceri consecutive. Din nou, mi se pare un lucru de bun simț ca, între alegeri, când partidele nu au cheltuieli de tip electoral, să existe valori mai mici, și ceea ce este important, să existe o transparență totală a modului în care se folosesc aceste sume”, a afirmat Ilie Bolojan.

Bolojan a adăugat că aceste ajustări au legătură cu responsabilitatea generală a clasei politice față de bugetul public.

„Deci, din punctul meu de vedere, aici ține de cheltuirea banului public. Și dacă le cerem oamenilor să facă niște eforturi, și noi am făcut acest lucru. Am redus cu 10% sumele formatare la parlamentari, am redus cu 20% banii de la partid”, a explicat premierul.

Alegerea primarilor în două tururi

Subiectul alegerii primarilor în două tururi a fost, de asemenea, abordat.

„Din nou, la primari în două tururi, eu sunt un om corect și am spus asta întotdeauna. A avea primari în două tururi nu rezolvă problemele administrației locale. Sistemele de vot, fiecare vot dintr-un tur sau din două, au avantaje și dezavantaje”, a declarat el.

Premierul a explicat că votul în două tururi poate favoriza schimbarea, dar, în același timp, poate duce și la fragmentare politică.

„Gândiți-vă, de exemplu, că votul din două tururi în general favorizează schimbarea pentru că în turul doi e de obicei un referendum împotriva primarului în funcție, dar în același timp pulverizează lucrurile. Deci sunt mult mai mulți candidați, mult mai multe partide”, a spus Ilie Bolojan.

„Soluția asta cu vot dintr-un tur sau din două nu rezolvă calitatea în administrație. Cetățenii rezolvă asta, simplu”, a spus Bolojan.

A negociat Bolojan cu AUR pe tema moțiunii de cenzură?

Totodată, premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că nu există negocieri între Guvern și AUR privind evitarea unei moțiuni de cenzură.

„Nu am negociat cu AUR aceste lucruri, dar eu întotdeauna, în plan personal, am căutat, ca în băncile din Parlament, pe holurile din Parlament să am relații civilizate, am încercat să nu vin cu etichete, să nu jignesc oameni. Nu m-ați văzut pe mine făcând asta niciodată. Și n-am de ce să explic că nu vom face sau nu vom face dacă n-am făcut noi acest lucru”, a spus Ilie Bolojan.

Bolojan a spus că interacțiunile informale dintre parlamentari sunt normale într-o democrație și nu trebuie confundate cu negocierile politice.

„Dar una este dialogul pe care parlamentarii îl au între ei, una este ceea ce se discută pe holuri și alta înseamnă abordări instituționale. Eu nu pot să interzic, și nu am interzis niciodată, unor parlamentari să discute între ei în băncile parlamentare”, a explicat premierul.

„Și vă dați seama că subiectul voturilor în aceste zile este unul important și nu cred că se întâlnesc 2-3 parlamentari chiar din același partid să nu discute aceste aspecte”, a mai declarat Ilie Bolojan.