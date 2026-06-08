Victor Ponta, despre drona căzută în portul Constanța: Cum este posibil să nu apară imagini de pe camerele de supraveghere?

Invitat luni în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta a comentat incidentul legat de drona descoperită în Portul Constanța și implicațiile acestuia pentru securitatea infrastructurii strategice a României.

Potrivit acestuia, simplul fapt că nu s-au înregistrat victime sau pagube majore nu ar trebui să închidă discuția despre modul în care aparatul a ajuns în unul dintre cele mai importante porturi ale României.

„Dacă drona din Constanța ar fi explodat, era vina Rusiei și noi ne ceream scuze Ucrainei că le-am stricat drona”, a afirmat fostul premier.

Ponta: Unde sunt imaginile de supraveghere?

Fostul lider PSD s-a declarat surprins de faptul că nu au apărut imagini surprinse de camerele de supraveghere care să arate traseul dronei înainte de incident. Potrivit acestuia, imaginile ar putea contribui la lămurirea circumstanțelor în care aparatul a ajuns în zona portuară și la stabilirea eventualelor vulnerabilități de securitate.

„Pe mine mă surprinde că nu apar imagini de pe camerele de supraveghere, pentru că e plin portul de camere de supraveghere. De la intrarea în port până la Dana 78. Să vedem și noi cum a ajuns această dronă acolo”, a spus el.

Sceptic cu privire la explicațiile oficiale

Întrebat când ar putea apărea explicații oficiale despre incident, Ponta a sugerat că acestea ar putea întârzia și a făcut o paralelă cu raportul privind anularea alegerilor prezidențiale.

„Când primim și raportul cu anularea alegerilor prezidențiale, primim și raportul cu drona. Le primim în aceeași zi”, a afirmat el.

Ponta: Ucraina primește date de la aliați

Victor Ponta a relatat că a discutat cu o persoană pe care a descris-o drept „mai pricepută” în domeniu, care i-ar fi oferit o explicație privind modul în care sunt operate și monitorizate unele drone folosite de Ucraina.

„Mi-a explicat cineva, mai priceput decât noi doi, că ucrainenii, de fapt, nu au echipamentul necesar pentru a urmări navele și a controla dronele și că primesc datele astea de la noi, de la europeni sau de la americani”, a declarat fostul premier.