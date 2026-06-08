Grindeanu: Bolojan încearcă să blocheze tot, să nu se voteze un nou guvern

„Din 10 iunie, adică peste două zile, sunt vreo șase ministere plus un post de vicepremier, cărora li se încheie mandatul, așa cum bine știți, acea perioadă de 45 de zile. Și este o problemă din acest punct de vedere. E lipsă de responsabilitate să încerci să întorci toată scena politică doar pentru că nu îți convine ție personal. Pentru că aici e vorba de Ilie Bolojan personal”, spune Grindeanu.

Potrivit lui Grindeanu, PSD-ul a „picat într-o capcană pe care a întins-o Ilie Bolojan anul trecut”. Liderul PSD descrie capcana ca cea a „austerității ca singur model pe care putem să-l urmăm. Model prost. Și lucrul ăsta trebuie să se schimbe”.

Grindeanu spune că dacă Eugen Tomac vrea voturile PSD, prima condiție este ca modelul austerității să se schimbe. „De aceea am schimbat guvernul Bolojan, fiindcă a guvernat prost, fiindcă a guvernat, din punct de vedere economic, prost și ne-a dus în situația în care suntem acum”.