„Să își dea demisia”. Mesajul lui Grindeanu după consultările cu Tomac

Grindeanu a precizat că PSD va lua o decizie după prezentarea programului de guvernare și a echipei propuse de Tomac. În același timp, liderul social-democrat le-a cerut reprezentanților PNL și USR care afirmă că vor în opoziție să își dea demisia din funcțiile deținute în administrație. Ulterior, partidul va convoca un for mai larg pentru a dezbate și a lua o decizie „în concordanță cu dorința oamenilor”.

Liderul PSD a subliniat că pozițiile partidului vizează modul în care România va fi guvernată, nu împărțirea funcțiilor.

Grindeanu, atac la adresa PNL: „Ieșiți din ipocrizie”

Întrebat despre condiția pusă de Tomac privind excluderea din guvern a secretarilor de stat și prefecților cu carnet de partid, Grindeanu a subliniat că PSD nu are în prezent niciun secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect.

Toți reprezentanții PSD și-au dat demisia cu peste o lună în urmă, când partidul a decis să voteze moțiunea de cenzură.

Grindeanu a lansat un atac la adresa PNL și USR.

„Dacă vor în opoziție, să-și dea demisia: și prefecții, și subprefecții, și secretarii de stat, și subsecretarii de stat de la PNL. Restul este ipocrizie”, a declarat el.

De ce PSD respinge „modelul Bolojan”

Grindeanu a folosit în mod repetat sintagma „model falimentar Bolojan” pentru a descrie direcția pe care PSD refuză să o susțină.