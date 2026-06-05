OFF The Record. Dan Dungaciu, despre incidentul cu drona din Constanța: „Suntem într-o situație tragică” / Dungaciu, despre contractul SRI cu SAFE: „E o decizie politică”

Dan Dungaciu, despre incidentul cu drona din Constanța: „Suntem într-o situație tragică”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a comentat vineri, în emisiunea Off the Record de la MEDIAFAX, incidentul legat de drona din Constanța. El a spus că situația arată probleme serioase în modul în care autoritățile gestionează astfel de crize.

Dungaciu a precizat că evenimentele recente, inclusiv cele de la Galați și Constanța, arată o evoluție îngrijorătoare a riscurilor de securitate.

„Eu cred că dacă cineva ar fi plănuit toate aceste lucruri și ar fi vrut să pună cap la cap mai multe provocări interne, externe, cred că n-ar fi reușit atât de bine. Suntem într-o situație în care e tragică. Înainte, acum câțiva ani, făceam glume”, a declarat Dan Dungaciu.

„Când venea iarna, vă aduceți aminte, autoritățile nu sunt pregătite, că bine, iarna nu-i ca vara și că nu-i așa ce grav este și cum se comportă guvernul. Nici războiul nu e ca pacea. Și din punctul acesta de vedere, e o vinovăție colosală. Pentru că războiul ăsta n-a început de azi de ieri”, a spus el.

Dungaciu a susținut că România se află într-un context de securitate tensionat de mai mulți ani.

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Dan Dungaciu a susținut că incidentul de la Galați ar fi putut avea consecințe mult mai grave și că nu poate fi tratat ca un caz izolat.

„Eu cred că dacă erau diferențe de câțiva metri, aveam și victime. Și încă o dată, percepția publică este că dacă am scăpat cu Galațiul, aia nu înseamnă că o să scăpăm a doua oră. Pentru că Galațiul a fost o întâmplare, iertați-mă. Acum avem asta. Ce o să mai avem mai încolo? Pentru că, repet, noi suntem într-un mediu în care se escaladează”, a afirmat acesta.

„Totdeauna se escaladează pentru a se dezescalada. De fiecare dată când se anunță, cum s-a întâmplat în cazul Iugoslavii, acordurile de la Dayton, atunci s-a intensificat războiul. De ce? Pentru că în fiecare moment când se anunță o discuție despre pace, accelerează cu tot ce are în dotare ca să poată negocia mai bine în timpul păcii”, a spus Dungaciu.

El a spus că România trebuie să se aștepte la o perioadă mai tensionată din punct de vedere al securității regionale. Riscurile pot crește, a spus Dungaciu.

„Deci noi trebuie să ne așteptăm în acest moment la o escaladare și la o creștere a violenței, inclusiv posibilității ca România să fie indirect implicată în aceste povești. Oamenii când se uită la aceste lucruri și văd că, de fapt, siguranța de unde să vină? Pentru că siguranța politică, nu o simt. Adică singura soluție de siguritate e rugăciunea. Dă, Doamne, să nu pice vreo dronă. Asta nu e soluția de siguritate pentru stat NATO, sau nu a trebuit să fie. Este un stat neutru care oricum nu are nicio capacitate de a se apăra la limită”, a mai declarat el.

Dungaciu, despre contractul SRI cu SAFE: „E o decizie politică”

Prim–vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a declarat, despre contractul SRI cu SAFE, că „dacă au fost implicate niște instituții de genul ăsta, decizia, până la urmă, oricum e politică”.

„Decizie este, oricum, politică. Pentru că acel comitet e un comitet politic”, a transmis Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR a mai declarat că „și dacă ar fi făcut o SRI-ul teoretic, decizia este tot politică”.

De asemenea, el a mai precizat că „mai sunt oameni în țara asta care au mai făcut lucruri de genul ăsta”.

„Cred că a fost o mare greșeală strategică implicarea unor instituții de forță în această poveste, pentru că nu face decât să strânească o tensiune inclusiv la nivelul comunicării publice. Nu poți să arăți cu degetul, să încerci să muți vina în halul acesta”, a mai menționat Dungaciu.

Joi, Serviciul Român de Informații a explicat că utilizarea instrumentelor europene pentru investiții în capacitățile industriale de apărare, inclusiv prin programul SAFE, este una dintre direcțiile stabilite prin Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030.

„AUR nu va participa la vot”. Dungaciu, despre votarea premierului Eugen Tomac

„Participăm la discuții, ne exprimăm păreile despre viitorul guvern, dar la vot ieșim din sală ca să nu fie absolut nicio speculație”, a precizat Dungaciu.

„Noi în Parlament suntem 20%”, a menționat prim–vicepreședintele, deci „ceilalți 80% își vor asuma votul”.

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