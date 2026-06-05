Dan Dungaciu despre drona din Galați: „Nu avem garanția că nu se va repeta”. Avertismente privind escaladarea incidentelor

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a comentat vineri, în emisiunea OFF The Record de la MEDIAFAX, incidentul recent cu drona rusească din Galați, unde a făcut o serie de precizări despre riscurile de securitate din România.

Discuția a pornit de la observațiile făcute în emisiune privind modul în care autoritățile au reacționat și pericolul reprezentat de astfel de incidente, în condițiile în care o dronă a ajuns într-o zonă locuită din țară.

„Ne-a spus Moșteanu, ne-a spus Miruță, ne-a spus toți miniștrii apărării. Păi când vezi că drona intră într-un bloc de locuințe noaptea, ăla nu e pericol iminent?”, a spus jurnalista Sorina Matei.

Dan Dungaciu a susținut că incidentul de la Galați ar fi putut avea consecințe mult mai grave și că nu poate fi tratat ca un caz izolat.

„Eu cred că dacă erau diferențe de câțiva metri, aveam și victime. Și încă o dată, percepția publică este că dacă am scăpat cu Galațiul, aia nu înseamnă că o să scăpăm a doua oră. Pentru că Galațiul a fost o întâmplare, iertați-mă. Acum avem asta. Ce o să mai avem mai încolo? Pentru că, repet, noi suntem într-un mediu în care se escaladează”, a afirmat acesta.

„Totdeauna se escaladează pentru a se dezescalada. De fiecare dată când se anunță, cum s-a întâmplat în cazul Iugoslavii, acordurile de la Dayton, atunci s-a intensificat războiul. De ce? Pentru că în fiecare moment când se anunță o discuție despre pace, accelerează cu tot ce are în dotare ca să poată negocia mai bine în timpul păcii”, a spus Dungaciu.

El a spus că România trebuie să se aștepte la o perioadă mai tensionată din punct de vedere al securității regionale. Riscurile pot crește, a spus Dungaciu.

„Deci noi trebuie să ne așteptăm în acest moment la o escaladare și la o creștere a violenței, inclusiv posibilității ca România să fie indirect implicată în aceste povești. Oamenii când se uită la aceste lucruri și văd că, de fapt, siguranța de unde să vină? Pentru că siguranța politică, nu o simt. Adică singura soluție de siguritate e rugăciunea. Dă, Doamne, să nu pice vreo dronă. Asta nu e soluția de siguritate pentru stat NATO, sau nu a trebuit să fie. Este un stat neutru care oricum nu are nicio capacitate de a se apăra la limită”, a mai declarat el.

„Deci, din punctul ăsta de vedere, faptul că România ajunge la Republică, Moldova, în termeni de apărare, lucrurile sigur că sunt complicate”, a spus acesta.