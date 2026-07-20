Hubert Thuma îi dă replica lui Dan Motreanu: acuzații privind democrația internă și identitatea PNL

Motreanu a criticat inițiativa privind platforma liberal-conservatoare și a susținut că PNL respectă deja principiile acestei doctrine.

Hubert Thuma: „Liberalismul există în documente, nu și în practică”

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Hubert Thuma susține că afirmațiile lui Dan Motreanu privind inutilitatea unei platforme liberal-conservatoare ignoră realitatea din interiorul partidului.

Potrivit lui Thuma, deși PNL își asumă oficial doctrina liberal-conservatoare, aceasta nu s-ar regăsi în modul în care este administrată formațiunea. Liderul liberal compară situația cu un restaurant care afișează un produs în meniu fără ca acesta să fie disponibil, sugerând că principiile liberale au rămas doar în documentele oficiale.

Thuma afirmă că, în prezent, partidul este condus prin excluderi, dizolvări de organizații, numiri de interimari și decizii luate înaintea ședințelor statutare, iar voturile interne ar avea doar rolul de a valida hotărâri deja stabilite.

„Dan ne explică doct că platforma liberal-conservatoare ar fi inutilă, pentru că partidul are deja această doctrină. Sigur că o are. O păstrează impecabil, neatinsă de practică, undeva într-un sertar. PNL este astăzi liberal-conservator exact cum unele restaurante au homar în meniu: apare scris frumos, dar nu l-a văzut nimeni la masă. Și pliantele de partid, ca și meniurile, promit adesea lucruri pe care bucătăria nu le livrează.

În partidul real, liberalismul se vede astăzi cam așa: partidul este condus prin excluderi, numiri, dizolvări, amenințări, decizii luate înaintea ședințelor și voturi organizate doar ca să confirme ce s-a hotărât deja.”

Critici privind conducerea și funcționarea partidului

În mesajul său, liderul liberal contestă și documentul programatic „Modernizare cu Rădăcini”, despre care spune că a fost însoțit de centralizarea deciziilor și de înlocuirea alegerilor interne cu numiri făcute de conducerea centrală.

Totodată, acesta respinge afirmațiile lui Motreanu potrivit cărora în PNL au avut loc dezbateri reale și că deciziile au fost luate în mod democratic și statutar. Thuma susține că, în unele situații, instanțele de judecată au fost nevoite să intervină pentru a clarifica respectarea statutului partidului.

„Dan ne mai spune că în PNL au existat dezbateri „reale și îndelungate”. Așa este. Conducerea vorbește îndelung, iar ceilalți au dreptul democratic să fie de acord.

Tot el ne vorbește și despre respectarea deciziilor statutare. Este o observație curajoasă, mai ales într-o perioadă în care instanțele au fost nevoite să le amintească unor lideri PNL că statutul partidului nu este un document pe care îl citești doar când îți convine.”

În finalul postării, el formulează și o serie de ironii la adresa lui Dan Motreanu, pe care îl acuză de inconsecvență politică și afirmă că, în PNL, „există libertate de exprimare, însă libertatea de după exprimare nu este garantată”.

De la ce a pornit disputa

Replica lui Hubert Thuma vine după ce europarlamentarul Dan Motreanu a susținut că lansarea unei platforme liberal-conservatoare în interiorul PNL este lipsită de sens, întrucât partidul și-a asumat deja oficial această doctrină prin documentul programatic „Modernizare cu Rădăcini”, adoptat la Congresul din 2025 și reconfirmat la Congresul din 2026.

Motreanu a afirmat că PNL rămâne un partid democratic, în care deciziile au fost luate în urma unor dezbateri și voturi statutare, criticând în același timp liderii care contestă hotărârile majorității după ce au participat la procesul decizional.

„În al doilea rând, PNL este un partid democratic, în care au avut loc, în ultimele luni, dezbateri reale, îndelungate, finalizate prin decizii adoptate în mod statutar și democratic. Tocmai de aceea este surprinzător că apelul la dialog vine și de la cel care, după nenumărate dezbateri, voturi și rezoluții adoptate de forurile partidului, a ales să ignore voința majorității. Un gest de onoare ar fi fost ca, după acceptarea desemnării pentru funcția de prim-ministru, în momentul în care propriul partid a decis că nu îți mai acordă încrederea politică, să îți depui mandatul. În schimb, ai ales să mergi mai departe și să susții intrarea PNL într-o guvernare alături de PSD, partidul socialist care contribuise, împreună cu AUR, la căderea Guvernului prin moțiune de cenzură.”

„Guvernarea secvențială”, susținută de Motreanu

În mesajul său, europarlamentarul a susținut că respectarea deciziilor democratice și consecvența politică sunt esențiale pentru funcționarea partidului și a respins criticile privind direcția doctrinară a PNL. Totodată, el a apărat conceptul de „guvernare secvențială”, despre care a spus că ar fi reprezentat o soluție realistă într-o coaliție formată din mai multe partide, permițând fiecărei formațiuni să promoveze, pe rând, politici apropiate propriei doctrine.

„România este obligată să îndeplinească jaloanele din PNRR și să adopte măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, este iluzoriu să pretinzi că vei aplica exclusiv programul propriului partid.

Tocmai din acest motiv am susținut ideea unei guvernări secvențiale, astfel încât fiecare partid din fosta coaliție să poată promova, pe rând, politici cât mai apropiate de propria doctrină. Era o soluție realistă, care ar fi permis fiecărui partener să își pună în practică propriile priorități, nu un simplu exercițiu de retorică.”

Schimbul de replici dintre cei doi lideri reflectă tensiunile care persistă în interiorul PNL în privința direcției doctrinare, a modului de organizare și a deciziilor luate de actuala conducere, într-un moment în care partidul încearcă să își redefinească strategia politică după schimbările produse în ultimul an.