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PSD pune condiții pentru Guvernul Tomac: TVA de 9% și taxe mai mici pe muncă

PSD cere reducerea TVA la alimentele de bază și la medicamente până la 9% sau chiar 5%, ca principală condiție economică pentru susținerea Guvernului Tomac. Sorin Grindeanu a transmis că partidul nu va vota taxe noi, tăieri de salarii sau măsuri de austeritate de tipul „modelului Bolojan".
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Andreea Tobias
08 iun. 2026, 20:00, Politic
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Reducerea TVA la alimentele de bază și la medicamente este măsura concretă pe care PSD o pune în centrul negocierilor cu premierul desemnat Eugen Tomac.

Grindeanu a propus un plafon de 9%, cu posibilitatea coborârii până la 5%. A argumentat că măsura ar reprezenta un sprijin real pentru cetățeni, nu o reformă făcută „împotriva lor”.

Liderul PSD a subliniat că reducerea TVA trebuie însoțită de o scădere a taxelor pe muncă. Asta cel puțin pentru salariile mici și medii.

Pe lângă TVA, PSD cere ca statul să-și plătească datoriile față de firmele care au executat lucrări publice și nu au fost plătite.

Grindeanu a susținut că deficitul mai mic raportat recent este parțial artificial. Statul are facturi de miliarde de lei neachitate, iar economia este „sufocată și blocată” din această cauză.

PSD mai cere restructurarea, lichidarea sau privatizarea companiilor de stat care înregistrează pierderi și nu își pot achita datoriile, ca reformă structurală reală, în locul tăierilor care afectează cetățenii.

Linia roșie a PSD: niciun vot pentru austeritate

Grindeanu a fost explicit în privința limitelor: PSD nu va vota taxe noi, nu va vota tăieri de salarii și nu va susține măsuri care lovesc în pensionari sau în companiile românești. A cerut ca reformele și reducerea deficitului să plece „de sus în jos”, nu de la cetățeni.

„Dacă soluția este să continuăm modelul falimentar Bolojan, atunci PSD nu poate fi parte în acest proiect”, a concluzionat el.

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