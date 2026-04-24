„Pare că mai vor să rămână cu un picior înăuntru”. Dominic Fritz, despre retragerea PSD din guvern

Retragerea PSD din Guvern ridică semne de întrebare, în opinia lui Dominic Fritz. Ministrii și-au depus demisiile, dar continuă să fie prezenți la locul de muncă. Secretarii de stat și prefecții nu și-au dat demisia. PSD a anunțat că va face acest pas abia când va fi depusă moțiunea de cenzură, spune Fritz.

„Felul în care se întâmplă această retragere este ciudat”, a spus Fritz.

„O pisică care vede un leu în oglindă”

Președintele USR consideră că PSD a mizat pe o presiune rapidă asupra premierului Ilie Bolojan. Planul era ca acesta să-și dea demisia, iar PSD să iasă victorios. Lucrurile nu au mers așa.

„PSD e ca o pisică care se uită în oglindă și vede un leu”, a spus Fritz. El crede că partidul și-a supraestimat forța și a subestimat revolta publică. Tocmai de aceea, acum apare indecis și fără un plan clar.

Guvernul rămâne funcțional

Fritz a respins afirmațiile PSD că guvernul și-ar fi pierdut legitimitatea. El a invocat Constituția: un guvern rămâne în funcție până când o moțiune de cenzură trece în Parlament. Acest moment nu a avut loc.

„Momentan, acest guvern este 100% funcțional”, a spus el.

Singura problemă este că miniștrii demisionari nu au fost încă demiși oficial. Președintele se afla joi în Cipru, iar decretele nu fuseseră semnate.

Fritz a reiterat mesajul privind viitoarele aranjamente politice. USR exclude orice colaborare guvernamentală cu PSD din momentul în care partidul votează moțiunile de cenzură alături de AUR.

Președintele are un termen de câteva zile, constituțional, în care poate să emită decretele, a spus liderul USR.

„Acum nu mă aștept să tragă de timp, dar mai interesant decât formalitățile mi se pare care este semnalul politic pe care vrea să-l transmită PSD. Și dacă este un semnal că caută o cale de întoarcere, dacă este un semnal că nu s-au hotărât, totuși, dacă vor să meargă înainte și să arunce România într-o criză profundă, nu doar politică, ci mai ales economică, care va afecta românii în buzunarele lor, atunci poate, na, mai este loc de discuții. Noi, ca USR, am spus, pentru noi se închide orice fel de colaborare sau de posibilitate de a colabora într-un guvern împreună în momentul în care votează o moțiune de cenzură împreună cu AUR”.

Fritz: dacă trece moțiunea, România pierde 26 de miliarde de euro și prețurile explodează

Președintele USR a analizat cele trei scenarii posibile legate de moțiunea de cenzură. El a avertizat că un vot favorabil ar avea consecințe economice severe și imediate pentru români.

Fritz a semnalat că efectele crizei politice se văd deja. BNR intervine pentru a împiedica deprecierea leului. Prețurile la pompă au crescut din nou. „Toate aceste lucruri vor duce la scumpiri foarte reale și foarte rapid”, a spus el.

El a invocat și riscul pierderii fondurilor europene. România ar putea pierde 10 miliarde de euro din PNRR și 16 miliarde din SAFE. „Toată această responsabilitate ar fi la toți parlamentarii care votează moțiunea”, a avertizat Fritz.

Fritz, despre AUR

„Dacă AUR votează o moțiune PSD, își arată fața adevărată – că sunt doar o prelungire a unui sistem corupt”, a spus Fritz.

El a adăugat că PSD nu are încă o majoritate sigură și încearcă să câștige timp. Partidul ar urma să racoleze parlamentari din grupuri mici pentru a completa voturile necesare.

„Așteptarea unei soluții rapide este iluzorie”

Fritz a explicat că, dacă moțiunea trece în jurul lunii mai, România va rămâne două luni cu un guvern interimar. Termenul PNRR expiră în această perioadă. Un guvern PSD-AUR este exclus de președinte. USR și PNL au decis formal că nu revin la guvernare cu PSD dacă acesta face majoritate cu AUR.

„Așteptarea că vom găsi rapid o soluție este iluzorie”, a concluzionat Fritz.