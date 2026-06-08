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Fritz, după consultări cu Eugen Toman: Greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui

I-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, a declarat, la finalul consultărilor cu premierul desemnat, Dominic Fritz, liderul USR.
Fritz, după consultări cu Eugen Toman: Greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
08 iun. 2026, 15:55, Politic
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Președintele USR Dominic Fritz a declarat că moțiunea de cenzură „a validat o majoritate existentă și reală în Parlamentul României, o majoritate care de atunci în fiecare săptămână vine cu proiecte noi de legi, cu amendeamente noi care încearcă să întoarcă reformele făcute de guvernul Bolojan”.

El spune că un guvern tehnocrat, cu girul PSD, „ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul”.

Dominic Fritz a spus că vor urma consultări în USR cu privire la susținerea guvernului.

„I-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, dar în același timp, asta este o decizie pe care trebuie să o luăm în forurile statutare ale partidului. Asta înseamnă că vom avea consultări în următoarele zile în filialele județene ale partidului, vom avea un vot în Comitetul politic al partidului, comitet politic care a decis deja de două ori că dacă trece această moțiune de cenzură împreună cu, între AUR și PSD, atunci nu vom mai putea face o majoritate parlamentară guvernamentală cu PSD”.

Fritz a precizat că o decizie finală va fi luată după prezentarea listei finale a miniștrilor din viitorul guvern.

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Dominic Fritz, inflexibil după întâlnirea cu Eugen Tomac: „Greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui”
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