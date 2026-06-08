Prima pagină » Politic » Dominic Fritz anunță planul de rezervă: un nou premier tehnocrat

Dominic Fritz anunță planul de rezervă: un nou premier tehnocrat

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, după consultările cu premierul desemnat, Eugen Tomac că în cazul în care premierul nu ar obține votul de încredere din Parlament, președintele Nicușor Dan va veni cu o nouă propunere de tehnocrat. De asemenea, liderul a punctat că partidul nu se teme de alegeri anticipate dacă blocajul se va prelungi.
Dominic Fritz anunță planul de rezervă: un nou premier tehnocrat
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
08 iun. 2026, 16:16, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. Așa, am înțeles eu cel puțin”, a declarat Fritz, după consultările cu premierul desemnat. 

Liderul USR a precizat și pretențiile formațiunii pentru acordarea unui vot de încredere, punctând că sub nicio formă nu va vota un guvern care va fi un „paravan PSD”. 

„Momentan vedem că avem în realitate această majoritate PSD-AUR și cu siguranță nu vom putea gira un guvern care este un paravan pentru ca PSD să continuă să pune frâne la reformele necesare”, a subliniat  Dominic Fritz. 

În fața acestui blocaj, președintele USR a evocat posibilitatea întoarcerii la urne, amintind că forțele de dreapta nu dețin singure majoritatea în Parlament. 

„Noi am mai spus-o, noi nu ne temem nici de alegeri anticipate. Dacă nu putem rezolva această ecuație, atunci putem să ne întoarcem și la popor. Trebuie să constatăm că USR, PNL și UDMR, de exemplu, nu au o majoritate”, punctează președintele formațiunii. 

În același timp, Fritz și-a exprimat rezervele față de ideea unui guvern susținut de PSD. 

„Nu cred că un guvern PSD ar fi sănătos pentru această țară. Tocmai de aceea, întrebarea noastră este ce de fapt este un guvern tehnocrat. Sunt câteva nume acolo (n.r. – propunerile de miniștri)  unde avem, desigur, multe întrebări”, a mai declarat liderul USR. 

Despre relația cu președintele Nicușor Dan, Fritz a precizat că, în ciuda unor eventuale diferențe de concluzii politice de moment, legătura rămâne una solidă: „Cu președintele Nicușor Dan ne unește o lungă istorie de luptă pentru aceleași valori. Împărtășim aceeași viziune pentru țară și de aceea eu am încredere, chiar dacă poate în anumite situații ajungem la concluzii politice diferite. Totuși, această relație va rămâne”. 

Recomandarea video

Fake-news pe rețele cu Beach, Please!: „Nu este adevărat, totul merge mai departe”
G4Media
Noul clasament WTA: locul Soranei Cîrstea după sfertul de la Roland Garros + Salt de 93 de locuri!
GSP.ro
Dominic Fritz, inflexibil după întâlnirea cu Eugen Tomac: „Greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui”
Gandul
Care sunt singurii 3 Faimoși care au REFUZAT să se întoarcă în Dominicană, la marea finală Survivor 2026
Cancan
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport
De ce nu poate fi repornită rafinăria Petrotel: Lukoil nu vrea, statul nu poate, americanii nu au dat o derogare explicită
Libertatea
S-a aflat cine era doctorul rezident găsit mort în baia Spitalului Floreasca. Alexandru a lăsat în urmă o soție de profesie medic și doi copii minori
CSID
Un șofer de BMW prins cu 102 km/h în Sibiu a scăpat de toate sancțiunile. A spus judecătorilor că nu a văzut intrarea în oraș
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia