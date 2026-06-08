Dominic Fritz anunță planul de rezervă: un nou premier tehnocrat

„Dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. Așa, am înțeles eu cel puțin”, a declarat Fritz, după consultările cu premierul desemnat.

Liderul USR a precizat și pretențiile formațiunii pentru acordarea unui vot de încredere, punctând că sub nicio formă nu va vota un guvern care va fi un „paravan PSD”.

„Momentan vedem că avem în realitate această majoritate PSD-AUR și cu siguranță nu vom putea gira un guvern care este un paravan pentru ca PSD să continuă să pune frâne la reformele necesare”, a subliniat Dominic Fritz.

În fața acestui blocaj, președintele USR a evocat posibilitatea întoarcerii la urne, amintind că forțele de dreapta nu dețin singure majoritatea în Parlament.

„Noi am mai spus-o, noi nu ne temem nici de alegeri anticipate. Dacă nu putem rezolva această ecuație, atunci putem să ne întoarcem și la popor. Trebuie să constatăm că USR, PNL și UDMR, de exemplu, nu au o majoritate”, punctează președintele formațiunii.

În același timp, Fritz și-a exprimat rezervele față de ideea unui guvern susținut de PSD.

„Nu cred că un guvern PSD ar fi sănătos pentru această țară. Tocmai de aceea, întrebarea noastră este ce de fapt este un guvern tehnocrat. Sunt câteva nume acolo (n.r. – propunerile de miniștri) unde avem, desigur, multe întrebări”, a mai declarat liderul USR.

Despre relația cu președintele Nicușor Dan, Fritz a precizat că, în ciuda unor eventuale diferențe de concluzii politice de moment, legătura rămâne una solidă: „Cu președintele Nicușor Dan ne unește o lungă istorie de luptă pentru aceleași valori. Împărtășim aceeași viziune pentru țară și de aceea eu am încredere, chiar dacă poate în anumite situații ajungem la concluzii politice diferite. Totuși, această relație va rămâne”.