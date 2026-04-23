Prima pagină » Politic » Ce spune Dominic Fritz despre Anca Dragu, ca variantă de premier tehnocrat

Ce spune Dominic Fritz despre Anca Dragu, ca variantă de premier tehnocrat

Liderul USR, Dominic Fritz, a fost întrebat, la Europa FM, ce crede despre Anca Dragu, actuala guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, ca variantă posibilă de ocupare a funcției de premier tehnocrat.
Sursă foto: Mediafax Foto. Colaj. Andreea Alexandru - Foto Anca Dragu (2021) și Gabriel Nechez- Foto Dominic Fritz (2026).
Daiana Rob
23 apr. 2026, 19:54, Politic

„A fost membru USR, a fost președinta Senatului ca membru USR. Acum este în Moldova și o apreciez mult”, a declarat Fritz despre Anca Dragu. 

Cu toate acestea, Fritz s-a abținut din a face alte comentarii:

Nu este vorba despre a vota sau a nu vota un om –  este întrebarea: «Ce fundament ar avea o viitoare coaliție dacă există un partener care oricând poate să renege ceva deja creat și oricând își rezervă dreptul de a face o majoritate paralelă cu un partid extremist»”, declară Dominic Fritz

Reamintim că numele Ancăi Dragu, fost ministru al Finanțelor, fost președinte al Senatului, dar și actual Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei a fost vehiculat încă de anul trecut în funcția de premier tehnocrat încă de anul trecut, Nicușor Dan urma să aibă o întâlnire alături de aceasta, anul trecut în vară, la Cotroceni.

Cu toate acestea, Dragu nu a fost atunci o variantă pentru funcția de premier, pentru că era nevoie de un tehnocrat care să cunoască și „linia doi a partidelor”, relatau surse pentru Mediafax la acea vreme.

Deși se tot vehiculează în spațiul public varianta unui premier tehnocrat, surse apropiate ale negocierilor au precizat că varianta unui premier tehnocrat care să-l înlocuiască pe Bojoan se vehiculează doar ca soluție dată în ultimă instanță.

Această variantă, a unui înlocuitor al lui Bolojan ar fi valabilă în cazul în unei eventuale moțiuni de cenzură care să și strângă suficientă susținere din partea partidelor.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Uniunea ipocriziei! USR își face imagine pe spinarea pacienților. Susține că a corectat o nedreptate, numai că nedreptatea aparține Guvernului Bolojan, din care face parte
Gandul
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Ce cred ucrainenii despre România după patru ani de invazie rusă la scară largă – sondaj
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor