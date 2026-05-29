Fritz, după drona căzută într-un bloc din Galați: Apărarea Ucrainei este apărarea noastră / Programul SAFE ne protejează

„Gândurile mele sunt astăzi alături de gălățeni, care au avut o noapte terifiantă. Războiul Rusiei este real și afectează românii cât se poate de real”, a scris Fritz, vineri, pe Facebook.

Acesta a precizat că românii nu trebuie să accepte minimalizarea sau ridiculizarea războiului de la graniță.

„Nu mai trebuie să acceptăm minimalizarea sau ridiculizarea acestei amenințări pentru suveranitatea (!) României”, afirmă Dominic Fritz.

Liderul USR consideră că Invazia Rusiei în Ucraina se numește „război hibrid”.

„Se numește război hibrid pentru că Rusia îl duce și cu drone, și cu boți, și cu atacuri fizice, și cu atacuri psihologice asupra populației”, a scris Fritz.

Dominic Fritz a mai scris că programul SAFE îi protejează pe români, dar și că apărarea Ucrainei este apărarea noastră.

„Trei adevăruri decurg din această realitate: Cine nu poate spune „Rusia e agresorul” este complice. Programul SAFE, care include capacități anti-drone, ne protejează. Cine îl blochează este complice. Apărarea Ucrainei este apărarea noastră”, a declarat Fritz.

Reamintim că drona prăbușită, în noaptea de joi spre vineri, într-un bloc din Galați, era o dronă rusească de tip Geran-2. Drona s-a prăbușit prin acoperiș, pe holul apartamentului situat la etajul 10 dintr-un bloc de locuințe. Din fericire, mama și copilul au avut răni minore. Drona avea încărcătură explozivă, care a fost detonată separat, vineri.