Eugen Tomac respinge ideea unui „Guvernul meu 2.0”: Nicușor Dan nu și-ar fi dorit să se implice dacă partidele găseau o majoritate

Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, Tomac a declarat că actuala situație politică obligă la găsirea rapidă a unei soluții pentru depășirea blocajului.

„Alternativa este destul de periculoasă pentru țara noastră. Traversăm o perioadă extrem de complicată, cu presiuni economice și riscuri de securitate la granița României”, a afirmat premierul desemnat.

Răspuns la acuzațiile privind formarea unui „guvern prezidențial”

Întrebat dacă Executivul pe care încearcă să îl formeze va reprezenta un nou „guvern al președintelui”, după modelul asociat fostului președinte Klaus Iohannis, Tomac a respins această interpretare.

„Eu cred că dacă nu am fi avut această abordare rigidă a partidelor politice, președintele niciodată nu și-ar fi dorit să se implice în găsirea unei astfel de soluții”, a declarat acesta.

Potrivit premierului desemnat, propunerea actuală a apărut după săptămâni de negocieri fără rezultat între formațiunile parlamentare.

„Această soluție vine după o lungă perioadă de discuții între partide, care nu au venit până la urmă cu o majoritate care să deblocheze situația”, a spus Tomac.

El a subliniat că obiectivul principal rămâne formarea unui guvern funcțional și reducerea tensiunilor politice.

„Avem nevoie în momentul de față de mai multă claritate și de un mesaj care să ne ajute pe toți să depășim acest moment tensionat”, a afirmat premierul desemnat.

Replica la criticile lui Traian Băsescu

Tomac a comentat și declarațiile fostului președinte Traian Băsescu, care a susținut recent că, în eventualitatea în care va conduce Guvernul, acesta ar fi un „premier surogat”.

Premierul desemnat a evitat să intre într-o polemică publică cu Băsescu.

„Pe domnul președinte Băsescu îl respect. Am luat notă de poziția domniei sale. Nu am ce să comentez”, a declarat Tomac.

Apel la dialog

Premierul desemnat a insistat că va continua consultările cu partidele parlamentare pentru obținerea sprijinului necesar învestirii Guvernului.

„Sunt pregătit, sunt dispus, sunt hotărât să discut atât timp cât este nevoie”, a afirmat acesta.

Tomac a adăugat că societatea este obosită de conflictele politice și că România are nevoie de „mai mult echilibru” și de „mai mult dialog așezat”.

Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină noul Executiv și după apariția în spațiul public a unor acuzații privind o posibilă creștere a influenței președintelui asupra viitorului Guvern.