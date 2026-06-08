„N-am văzut nici la Iliescu, nici la Băsescu așa ceva”. Ponta, despre formarea noului Guvern

Ponta a declarant la Marius Tucă Show că așteaptă anunțarea oficială a miniștrilor și a apreciat că unele dintre numele vehiculate în spațiul public sunt mai bine pregătite decât actualii membri ai Cabinetului.

„Dacă sunt numele alea din presă, ne propune niște oameni mult mai bine pregătiți decât cei care sunt acum”, a spus fostul premier.

„Nu mai are rost să votăm”

Ponta a susținut însă că problema principală nu este reprezentată de persoanele nominalizate, ci de modul în care sunt luate deciziile politice.

„Ce ne propune? Să stabilim un lucru. Că chiar nu mai are rost să votăm”, a afirmat acesta.

Fostul lider PSD a susținut că rolul Parlamentului este diminuat și că puterea se concentrează la nivelul președinției.

„ Că la prezidențiale le-am anulat, acum, practic, se anulează și parlamentarele. Dom’le, uite, avem un președinte care conduce el”, a declarat Ponta.

Comparații cu Iohannis și Băsescu

Acesta a adăugat că nu a mai întâlnit o situație similară în timpul mandatelor foștilor șefi de stat.

„N-am văzut nici la Iliescu, nici la Băsescu așa ceva”, a spus el.

Victor Ponta a comparat situația actuală cu încercările unor foști președinți de a-și construi majorități și guverne favorabile.

El a amintit de mandatul lui Klaus Iohannis și de formula politică promovată de acesta.

„Iohannis a încercat să facă «guvernul meu». Nu i-a ținut”, a afirmat fostul premier.

Ponta a susținut că, în cele din urmă, atât Traian Băsescu, cât și Klaus Iohannis au ajuns să colaboreze cu PSD pentru asigurarea stabilității guvernamentale.

Fostul premier a remarcat ceea ce a numit o repetiție a scenei politice din ultimii ani.

Potrivit acestuia, candidații care câștigă alegerile prezidențiale cu un discurs critic la adresa PSD ajung ulterior să guverneze împreună cu social-democrații.

Declarațiile fostului premier vin în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern și al discuțiilor privind componența viitorului Cabinet.