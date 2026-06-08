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Tomac, despre principalele cinci probleme ale României și pericolul de a ajunge în „junk”

Eugen Tomac a enumerat care sunt principalele cinci probleme ale României și despre cât de mare e pericolul de a ajunge în „junk”
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Ioana Târziu
08 iun. 2026, 22:31, Politic
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Invitat luni seara la Antena 3 CNN, premierul desemnat Eugen Tomac a vorbit despre principalele cinci probleme ale României și pericolul de a ajunge în „junk”.

Despre principalele nemulțumiri ale românilor, Tomac a spus că acestea sunt „perspectiva locurilor de muncă, corupția mică și mare,  sistemul de sănătate, educația”, iar românii își doresc „venituri mult mai mari”.

„Avem foarte multe regiuni ale țării în care sunt destul de abandonate, unde sărăcia trebuie combătută inteligent”, a precizat premierul desemnat.

„Avem nevoie de măsuri curajoase”

El a declarat că „aici avem nevoie de măsuri curajoase. Nu doar de bani”.

Suntem în această situație tensionată tocmai pentru că românii au trecut printr-un an extrem de dur cu taxe, impozite mărite, cu o serie de măsuri care din punct de vedere fiscal au afectat pe fiecare cetățean și fiecare întreprindere”, a precizat el.

Ca soluție, Tomac a propus că „nu avem voie în următoarea perioadă nici să mai creștem taxele, nici să mai mărim impozitele”.

„Riscul legat de rating-ul de țară este uriaș. Este foarte important să rămânem o țară stabilă și predictibilă”, a declarat premierul desemnat, cu privire la pericolul de rating „junk”.

„Cred că antreprenorii așteaptă ca guvernul României să aibă o politică fiscală predictibilă”, a mai adăugat politicianul.

„Trebuie să ne menținem în ținta de deficit stabilită de 6,2”

Este esențial să construim în termenii prevăzuți de lege bugetul pentru acest an, un buget realist,  continuăm să ne menținem în ținta de deficit stabilită de 6,2”, potrivit lui Tomac.

El a mai precizat că „în caz contrar, riscăm  ajungem la mâna piețelor, inclusiv în ceea ce privește salariile și pensiile”. Însă, a declarat că va fi „extrem de atent ca din acest punct de vedere  acționăm cu foarte mult echilibru”.

Tomac a mai menționat că „nu putem avea companii de stat care merg de ani de zile pe pierdere. Acolo trebuie să facem un audit”.

Digitalizarea va ajuta enorm de mult ca statul să devină mult mai prietenos în relația cu cu mediul privat. Mediul privat este cel care aduce bunăstare. Este cel care aduce taxe și impozite la bugetul de stat. Nu putem face performanță decât atunci când avem predictibilitate, claritate și curaj să luăm măsuri importante pentru această țară”, a concluzionat Eugen Tomac.

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