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Victor Ponta, despre viitorul Executiv: „Practic, se anulează și alegerile parlamentare”

Fostul premier Victor Ponta a criticat formula viitorului guvern aflat în negocieri, susținând că România se îndreaptă către un „guvern prezidențial”, în care Parlamentul va avea un rol tot mai redus. El susține că, în aceste condiții, rezultatul alegerilor parlamentare nu mai contează.
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Maria Miron
08 iun. 2026, 20:48, Politic
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Ponta a declarat că așteaptă anunțarea oficială a componenței noului Cabinet, dar a apreciat că numele vehiculate în spațiul public sunt mai bine pregătite decât actualii membri ai Guvernului.

„Mâine (marți n.r.) aștept să ne spună și numele. Dacă sunt numele alea din presă, ne propune niște oameni de 100 de ori mai bine pregătiți și mai deștepți decât ăștia pe care îi are acum Bolojan. La Externe, la Apărare, la Agricultură, la Mediu…”, a afirmat fostul premier luni, invitat la emisiunea Marius Tucă Show.

Ponta: republică prezidențială

Victor Ponta spune că influența președintelui asupra viitorului Executiv este fără precedent și a comparat situația cu o republică prezidențială.

„N-am văzut așa ceva. Nici la Iliescu, nici la Băsescu. Nici la Iohannis. Adică să fie un guvern prezidențial, efectiv. O republică prezidențială, de la un cap la altul”, a afirmat el.

De asemenea, Ponta susține că președintele își impune propria formulă guvernamentală, iar rolul Parlamentului devine unul marginal.

„Să stabilim un lucru. Chiar nu mai are rost să votăm. N-are rost. Prezidențialele le-am anulat, acum, practic, se anulează și parlamentarele. Uite, avem un președinte care conduce el”, a declarat politicianul.

Parlamentul, „pus în paranteză”

Potrivit fostului premier, influența Parlamentului în procesul de guvernare din România este în scădere.

„Parlamentul devine o paranteză. Iar acum punem definitiv Parlamentul în paranteză. Pentru că nu mai contează”, a afirmat el.

Precedentul Iohannis

Ponta a comparat situația actuală cu proiectul „guvernul meu”, asociat fostului președinte Klaus Iohannis.

„Iohannis a încercat să facă «guvernul meu». Nu i-a ținut. Până la urmă a adus PSD-ul la guvernare”, a declarat Ponta.

Acesta a apreciat însă că actualul context politic este diferit deoarece următoarele alegeri sunt programate abia în 2028.

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