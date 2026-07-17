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Victor Ponta: Toamna va aduce inflație, scumpiri și un guvern „practic în faliment”

Victor Ponta avertizează că toamna va fi marcată de inflație și scumpiri. Fostul premier acuză miniștrii USR că nu vor să plece din funcții.
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Andreea Tobias
17 iul. 2026, 19:40, Politic
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Victor Ponta a vorbit vineri seară, la Romania TV, despre situația politică și economică a țării. Fostul premier spune că toamna va aduce inflație și scumpiri, iar guvernul interimar riscă falimentul.

Potrivit lui Ponta, pe plan politic nu se va schimba nimic în bine. El susține că fiecare tabără „stă pe poziții, pregătită de scandal”. Fostul premier a spus că nu se așteaptă la vești bune în perioada următoare.

Ce prognozează Ponta pentru economie

Ponta susține că toamna va aduce inflație, scumpiri și un guvern interimar aproape de faliment. El afirmă că banii s-au epuizat deja.

Potrivit lui Ponta, fondurile europene din PNRR se închid oficial pe 31 august. Fostul premier estimează că salariile și pensiile vor scădea real, din cauza inflației. El susține că statul nu își va onora obligațiile față de firme și nu va face investiții.

Ponta compară situația cu cea din 2009, când guvernul interimar Boc a precedat venirea FMI și creșterea TVA la 24%.

Acuzații la adresa miniștrilor USR

El afirmă că premierul Ilie Bolojan nu este principala problemă. El susține că miniștrii USR nu vor să părăsească funcțiile pe care le dețin.

Aceștia ar urmări controlul asupra companiilor de stat. Fostul premier a folosit termeni duri la adresa miniștrilor USR, pe care i-a acuzat că nu vor să plece din funcții.

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