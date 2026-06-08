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„Umblam desculți spre frontieră și priveam cu ură sârma ghimpată care ne despărțea”. Eugen Tomac, moment marcant din copilărie

Premierul desemnat Eugen Tomac a împărtășit un moment marcant din copilăria sa în Basarabia.
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Ioana Târziu
08 iun. 2026, 21:36, Politic
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Invitat luni seara la Antena 3 CNN, premierul desemnat Eugen Tomac a vorbit despre copilăria sa în Basarabia.

„Este foarte greu să explici, atunci când te apropii de sârma ghimbată, că dincolo este țara ta. Nu poți traduce acest sentiment”, a declarat Tomac.

„E o chestiune care te marchează”, a menționat Tomac, adăugând că pentru el, acest moment „a fost definitoriu”.

„Să trăiești pe frontiera trasată de Stalin nu este un lucru simplu”, a precizat premierul desemnat.

„Toată activitatea pe care am desfășurat-o a fost marcată de această copilărie. Și de această nedreptate prin care trăiesc și astăzi milioane de români”, a mai precizat acesta.

„Mi-am adus aminte de clipele în care plecam de Scunți spre frontieră și priveam cu ură sârma ghimpată care ne despărțea. Mi se părea o nedreptate”, a declarat Tomac.

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