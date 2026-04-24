Prima pagină » Politic » „Cât un fluture”. Ce durată de viață dă Rogobete unui guvern minoritar

Ministrul demisionar Alexandru Rogobete spune că un guvern minoritar ar avea o durată de viață „cât un fluture". El a comentat și predarea mandatului către Cseke Attila.
Andreea Tobias
24 apr. 2026, 13:47, Politic

„Cât un fluture” – atât i-ar da Alexandru Rogobete unui guvern minoritar.

Ministrul demisionar al sănătății a comentat și predarea mandatului către Cseke Attila: „Nu o vom face cu surle și trâmbițe pe la televizor”.

Întrebat ce durată de viață ar putea avea un guvern minoritar susținut de parlamentari din opoziție, Rogobete nu a ezitat. „Cât un fluture. Adică scurtă”, a răspuns el.

„Un joc de imagine”

Înainte de această declarație, ministrul demisionar a comentat vizita premierului Ilie Bolojan la Ministerul Energiei, înainte ca demisiile să fie semnate de președintele țării.

Rogobete a fost întrebat dacă dorește o discuție cu ministrul interimar Cseke înainte de predarea portofoliului.

El a confirmat că o astfel de discuție va avea loc. „Suntem colegi până la urmă. Am lucrat împreună an la rând”, a spus Rogobete. A subliniat însă că predarea se va face discret, fără declarații publice.

„Un ministru interimar care vine să preia un portofoliu nevacant, pentru că președintele nu a semnat încă demisia, mi se pare un joc de imagine care nu dezescaladează conflictul politic”, a adăugat el.

„Mergem înainte cu demnitate”

„În prima parte a mandatului meu, uneori îmi era pic jenă să mă duc în spațiu public, pentru că mi se punea o pată care se numea deficit”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Astăzi nu mai ies pe stradă, pentru că mi se pune altă pată – instabilitatea”.

Ministrul demisionar al sănătății a descris astfel, în câteva cuvinte, traiectoria mandatului său. El a adăugat că, în ultimele zile, instabilitatea s-a transformat într-o nouă acuză: riscul asupra PNRR-ului.

Rogobete a respins sugestia că plecarea sa ar putea afecta proiectele în derulare. „Cu sau fără mine la Ministerul Sănătății, nu există niciun motiv administrativ ca aceste proiecte să nu fie finalizate”, a spus el.

El a enumerat totuși situațiile în care lucrurile ar putea merge prost. Incompetența și lipsa de viziune ale unui eventual succesor ar putea bloca proiectele. La fel, a adăugat Rogobete, dacă noul ministru „va fi toată ziua la televizor și va discuta politic Ministerul Sănătății”.

„Lucrurile trebuie asumate cu demnitate și mergem înainte”, a concluzionat el.

