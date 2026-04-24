Ministrul demisionar al sănătății, furios: „Nu mi s-a uscat bine cerneala pe demisie și au început atacurile”

„Nu mi s-a uscat bine cerneala pe demisie și unii au început să atace”, a spus Alexandru Rogobete. El a subliniat că cele 22 de spitale noi reprezintă o premieră absolută în România postdecembristă.

22 de spitale noi, după Revoluție

Ministrul demisionar a prezentat stadiul fiecărui proiect. Spitalul Județean de Urgență din Bistrița este deja dat în folosință – primul spital județian nou construit după 1989. Centrul de Politraumă de la Sibiu și cel de la Craiova sunt finalizate. Spitalul Agripa Ionescu are un grad de execuție de 92%, iar Institutul de Boli Cardiovasculare din Târgu Mureș depășește 90%.

Rogobete a precizat că niciun spital nu a fost licitat de Ministerul Sănătății. Ministerul a alocat fondurile, autoritățile locale au organizat licitațiile, iar ministerul a monitorizat și a plătit facturile.

Centrele de arși, blocate șase ani

„În timp ce unii se tăvăleau pe jos că România nu are centre de arși, proiectele lor erau aici, în minister”, a declarat Rogobete.

El a explicat că proiectele pentru cele trei centre de arși grav au început în 2015-2016, dar au fost deblocate abia în 2022.

Prima „cupă de pământ” pentru Spitalul de Arși de la Timișoara a fost în iunie 2023. La trei ani distanță, clădirea are un grad de implementare de 97%. Spitalul de Arși de la Târgu Mureș a ajuns la 85%. Primul spital de arși grav pentru copii, construit la București în cadrul Spitalului Grigore Alexandrescu, are un grad de implementare de 51%, cu termen de finalizare în 2027.

Rogobete i-a îndemnat pe contestatari să viziteze șantierele înainte de a face declarații publice.

„Îi recomand să se ducă să le vadă cu ochii lor, tocmai pentru a dezescalada retorica publică”, a spus ministrul demisionar.