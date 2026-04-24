Ministrul demisionar al sănătății, furios: „Nu mi s-a uscat bine cerneala pe demisie și au început atacurile”

„Nu mi s-a uscat bine cerneala pe demisie și au început atacurile", a spus Alexandru Rogobete. Ministrul demisionar al sănătății a replicat dur criticilor, invocând cele 22 de spitale noi. „În timp ce unii se tăvăleau pe jos că România nu are centre de arși, proiectele lor erau aici, în minister".
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Andreea Tobias
24 apr. 2026, 13:02, Social

„Nu mi s-a uscat bine cerneala pe demisie și unii au început să atace”, a spus Alexandru Rogobete. El a subliniat că cele 22 de spitale noi reprezintă o premieră absolută în România postdecembristă.

22 de spitale noi, după Revoluție

Ministrul demisionar a prezentat stadiul fiecărui proiect. Spitalul Județean de Urgență din Bistrița este deja dat în folosință – primul spital județian nou construit după 1989. Centrul de Politraumă de la Sibiu și cel de la Craiova sunt finalizate. Spitalul Agripa Ionescu are un grad de execuție de 92%, iar Institutul de Boli Cardiovasculare din Târgu Mureș depășește 90%.

Rogobete a precizat că niciun spital nu a fost licitat de Ministerul Sănătății. Ministerul a alocat fondurile, autoritățile locale au organizat licitațiile, iar ministerul a monitorizat și a plătit facturile.

Centrele de arși, blocate șase ani

„În timp ce unii se tăvăleau pe jos că România nu are centre de arși, proiectele lor erau aici, în minister”, a declarat Rogobete.

El a explicat că proiectele pentru cele trei centre de arși grav au început în 2015-2016, dar au fost deblocate abia în 2022.

Prima „cupă de pământ” pentru Spitalul de Arși de la Timișoara a fost în iunie 2023. La trei ani distanță, clădirea are un grad de implementare de 97%. Spitalul de Arși de la Târgu Mureș a ajuns la 85%. Primul spital de arși grav pentru copii, construit la București în cadrul Spitalului Grigore Alexandrescu, are un grad de implementare de 51%, cu termen de finalizare în 2027.

Rogobete i-a îndemnat pe contestatari să viziteze șantierele înainte de a face declarații publice.

„Îi recomand să se ducă să le vadă cu ochii lor, tocmai pentru a dezescalada retorica publică”, a spus ministrul demisionar.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
Gandul
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Frank Elbers, jurnalist olandez: „România ar trebui să conștientizeze importanța integrării timpurii a migranților economici din Asia de Sud-Est”
Libertatea
3 zodii chinezești sunt norocoase din punct de vedere financiar pe 24 aprilie. Te numeri printre ele?
CSID
2026: Ca șofer, trebuie să oprești dacă pietonul este pe sensul opus?
Promotor