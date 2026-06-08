Apele Române: volumele mari de apă au fost reținute și gestionate controlat

Administrația Națională „Apele Române” a transmis luni după-amaiză, o informare potrivit căreia, în contextul precipitațiilor abundente înregistrate în ultimele 24 de ore, în zona stațiilor hidrometrice din dreptul satului Bogza, județul Vrancea, au fost consemnate cantități de precipitații de peste 100 l/mp.

Sursa citată menționează că în acest moment, apele sunt în retragere. Echipele Apele Române Siret prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea sunt pregătite cu mijloace și forte proprii să intervină în vederea efectuării lucrărilor de recalibrare a albiei pârâului Slimnic.

La această oră, sunt depășite două cote de apărare:

• Râul Miletin, la stația hidrometrică Șipote, unde se înregistrează un nivel de 296 cm (+46 cm peste Cota de Inundație), încă în creștere;

• Râul Vaslui, la stația hidrometrică Codăești, unde se înregistrează un nivel de 425 cm (+25 cm peste Cota de Atenție), în scădere.

Potrivit Apelor Române În zona acumulărilor Măneciu și Paltinu, între stațiile hidrometrice de monitorizare, s-a manifestat un nucleu de precipitații cu intensitate deosebit de mare, cu valori de peste 200 l/mp. La Măneciu, valorile înregistrate au atins un nivel istoric, debitele afluente înainte de acumulare: 250 mc/s fiind evacuate debite de 60 mc/s. Intensitatea fenomenelor este confirmată indirect și de pagubele produse în localitatea Cerașu, județul Prahova.

Rol esențial în atenuarea a două viituri semnificative

Pe fondul acestor precipitații, acumulările Măneciu și Paltinu au avut un rol esențial în atenuarea a două viituri semnificative:

• La acumularea Măneciu, din administrarea Apele Române Buzău-Ialomița, de pe râul Teleajen, viitura formată în amonte a fost preluată și atenuată în lacul de acumulare, atingându-se un nivel maxim in lac de 605,35 mdMN. În urma precipitațiilor cu intensitate ridicată înregistrate în bazinele hidrografice din amonte de acumularea Măneciu de pe râul Teleajen, debitul afluent a crescut rapid, ajungând la aproximativ 250 mc/s, iar debitul evacuat în aval fiind de max. 60 mc/s.

• La acumularea Paltinu, unde de asemenea debitele afluente sunt în creștere, au fost dispuse măsuri preventive de exploatare, prin evacuarea controlată a unui debit de aproximativ 18 mc/s prin priza de semiadâncime. În acumularea Paltinu, au fost atenuate peste 6 milioane de metri cubi de apă, evacuarea realizându-se controlat, cu debite de aproximativ 18 mc/s.

Specialiștii anunță, de asemenea că în zona polderului Izvoarele există o rezervă de aproximativ 100.000 mc de apă brută, destinată alimentării Stației de Tratare a Apei Vălenii de Munte (aflată în administrarea Exploatare Sistem Zonal Prahova SA), este suficientă pentru aproximativ 24 de ore.

Prin modul de exploatare al acumulărilor, volumele mari de apă au fost reținute și gestionate controlat, contribuind la reducerea riscului de producere a unor efecte mai severe în aval.

Avertizarea hidrologică până marți

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis Avertizarea hidrologică nr. 57 din 08.06.2026, valabilă în intervalul 08.06.2026, ora 12:00 – 09.06.2026, ora 12:00, vizând scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și posibile depășiri ale cotelor de apărare pe râuri din bazinele Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Bârlad, Jijia și râurile din Dobrogea. Pentru râul Miletin, sectorul aferent S.H. Șipote, județul Iași, este în vigoare Cod Portocaliu până la data de 09.06.2026, ora 06:00.

„Echipele Apelor Române sunt mobilizate în teren și acționează pentru înlăturarea efectelor produse de inundații. Riscul de inundații și de creștere a turbidității apei se menține în zona acumulărilor Măneciu și Paltinu. De aceea, echipele noastre monitorizează permanent evoluția situației hidrometeorologice și exploatarea lucrărilor hidrotehnice, fiind pregătite să intervină, în colaborare cu autoritățile competente, acolo unde situația o impune. Monitorizează permanent precipitațiile, debitele afluente și evacuate, volumele disponibile pentru atenuare, precum și valorile de turbiditate pe râurile Teleajen și Doftana și pe afluenții acestora”, se arată în informare.