Cod portocaliu: Risc de viituri puternice în trei județe

Potrivit hidrologirlor, avertizarea intră în vigoare sâmbătă la ora 16.15 și este valabilă până duminică la ora 10.00.

Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Crasna – afluent al râului Bârlad, județele Iași și Vaslui, Prut – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Drânceni- amonte S.H. Oancea, județele Vaslui și Galați.

În aceste zone, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și propagării se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri de debite cu posibile depășiri ale cotelor de inundație.

Fenomenele se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinele hidrografice: Elan – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Poșta Elan.

Hidrologii au mai emis avertizări Cod galben de inundații valabile până duminică la prânz pe râuri din județele Maramureş, Bistriţa Nӑsӑud, Bihor, Cluj, Harghita, Mureş, Alba, Brașov, Sibiu, Covasna, Vâlcea, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Vaslui, Iaşi, Galaţi, Buzău, Botoşani, Constanţa şi Tulcea.