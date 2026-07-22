Capitala, sub alertă Cod portocaliu. A fost emis RO-Alert pentru furtună puternică, vijelii și ploi torențiale

Potrivit mesajului transmis prin sistemul RO-Alert, este în vigoare o avertizare Cod portocaliu pentru intensificări ale vântului, descărcări electrice frecvente și averse torențiale, cantitățile de apă urmând să ajungă local la 25-40 l/mp.

Avertizarea este valabilă în intervalul 07:55-08:30.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările pe durata fenomenelor periculoase și să ia măsuri de adăpostire și autoprotecție. Mesajul a fost transmis de ISU București-Ilfov prin sistemul RO-Alert.