Cod roșu de inundații, la noapte, în Prahova și Dâmbovița. Alte județe din țară se află sub avertizare Cod portocaliu

INHGA a emis, marți, o avertizare hidrologică pentru mai multe bazine hidrografice din țară, valabilă în perioada 21 iulie, ora 14:00 – 22 iulie, ora 24:00, care include coduri galben, portocaliu și roșu de inundații.

Cel mai ridicat nivel de avertizare, Codul roșu, este valabil în intervalul 22 iulie, ora 03:00 – 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova – bazin amonte S.H. Prahova (judeţul Prahova).

Hidrologii au emis și Cod portocaliu și Cod galben

De asemenea, un Cod portocaliu de inundații este în vigoare în intervalul 22 iulie, ora 01:00 – 16:00, pentru râuri din bazinele hidrografice Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Cricovul Dulce, Prahova și Buzău, afectând județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița și Buzău.

Totodată, Codul galben emis de hidrologi este valabil în perioada 21 iulie, ora 14:00 – 22 iulie, ora 24:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Olt – afluenții aferenți sectorului aval confluenţă cu râul Cibin – amonte Ac. Ionești (judeţele: Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte Ac. Dridu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Dridu (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Vrancea şi Buzău), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea).

Hidrologii informează că în intervalul menționat sunt prognozate „scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare”.