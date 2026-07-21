Prima pagină » Meteo » Cod roșu de inundații, la noapte, în Prahova și Dâmbovița. Alte județe din țară se află sub avertizare Cod portocaliu

Cod roșu de inundații, la noapte, în Prahova și Dâmbovița. Alte județe din țară se află sub avertizare Cod portocaliu

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, marți, o avertizare Cod roșu de inundații pentru râuri din județele Prahova și Dâmbovița, care intră în vigoare în noaptea de marți spre miercuri. Hidrologii avertizează că sunt posibile viituri rapide, inundații locale și depășiri ale cotelor de apărare, pe fondul precipitațiilor prognozate.
Cod roșu de inundații, la noapte, în Prahova și Dâmbovița. Alte județe din țară se află sub avertizare Cod portocaliu
Diana Nunuț
21 iul. 2026, 13:05, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

INHGA a emis, marți, o avertizare hidrologică pentru mai multe bazine hidrografice din țară, valabilă în perioada 21 iulie, ora 14:00 – 22 iulie, ora 24:00, care include coduri galben, portocaliu și roșu de inundații.

Cel mai ridicat nivel de avertizare, Codul roșu, este valabil în intervalul 22 iulie, ora 03:00 – 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova – bazin amonte S.H. Prahova (judeţul Prahova).

Sursa foto: hidro.ro

Hidrologii au emis și Cod portocaliu și Cod galben

De asemenea, un Cod portocaliu de inundații este în vigoare în intervalul 22 iulie, ora 01:00 – 16:00, pentru râuri din bazinele hidrografice Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Cricovul Dulce, Prahova și Buzău, afectând județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița și Buzău.

Totodată, Codul galben emis de hidrologi este valabil în perioada 21 iulie, ora 14:00 – 22 iulie, ora 24:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Olt – afluenții aferenți sectorului aval confluenţă cu râul Cibin – amonte Ac. Ionești (judeţele: Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte Ac. Dridu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Dridu (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Vrancea şi Buzău), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea).

Hidrologii informează că în intervalul menționat sunt prognozate „scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare”.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Petrolul trebuie să curgă, Moscova se adaptează din mers. Rafinăriile rusești, modernizate cu tehnologie occidentală până în 2022, continuă să pompeze, în ciuda atacurilor ucrainene
Gandul
Codruța Filip l-a lovit pe Valentin Sanfira, iar Antena 1 a difuzat imaginile
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Terenuri de zeci de mii de hectare în Delta Dunării, concesionate pe criterii discriminatorii. Fermier: „Au făcut reguli numai pentru ei”
Libertatea
Cum devii asigurat la sănătate dacă nu ai un loc de muncă. Cât plătești pentru CASS și ce servicii medicale primești
CSID
Pasagerii unui avion au început să țipe de fericire după ce pilotul i-a sfătuit să își schimbe tricourile
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia