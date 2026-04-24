Cum i se adresează premierul Ilie Bolojan lui Nicușor Dan în discuțiile private? Bolojan: „Respect funcțiile, respect instituțiile”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat vineri, la Europa FM, ce mesaj îi transmite președintelui Nicușor Dan și cum decurge relația lor în discuțiile directe.

Întrebat ce îi transmite președintelui României în acel moment, Ilie Bolojan a oferit un mesaj scurt, legat de întoarcerea acestuia în țară. Vineri, Nicușor Dan a fost prezent în Nicosia, Republica Cipru, unde a luat parte la Reuniunea informală a Consiliului European.

„Drum bun la întoarcerea spre țară. Dânsul urmează să se întoarcă.”, i-a urat Ilie Bolojan președintelui.

Discuția a continuat pe tema relației dintre cei doi, președintele și premierul, în întâlnirile informale, în special dacă își folosesc prenumele sau formulele oficiale de adresare.

„Respect funcțiile, respect instituțiile și asta am făcut întotdeauna”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a fost întrebat dacă în discuțiile private, președintele Nicușor Dan i se adresează pe nume pentru a dialoga.

„Eu cred că din punctul acesta de vedere, în discuțiile private, nu cred că asta este o problemă”, a precizat premierul.